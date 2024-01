Kouamé non torna a Firenze: la Costa d’Avorio si qualifica agli ottavi della Coppa d’Africa

La Costa d’Avorio prosegue il proprio cammino in Coppa d’Africa qualificandosi tra le migliori terze nei gironi, nonostante un percorso decisamente insufficiente. Le lacrime del numero 99 viola sembrano già un lontano ricordo: adesso la nazionale ivoriana può iniziare a preparare gli ottavi di finale contro il Senegal, che andrà in scena lunedì 29 gennaio alle ore 21. Per Italiano non è una buona notizia: Kouamé non rientrerà a Firenze per la sfida contro l’Inter di domenica 28 gennaio.

