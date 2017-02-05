Amaro in bocca per Salah, il Camerun è campione d'Africa

Il Camerun in rimonta di laurea campione...

È finita in questi minuti la partita tra Egitto e Camerun valevole per la finale della Coppa D'Africa 2017. Niente da fare quindi per la compagine di Mohamed Salah battuta in rimonta dal Camerun.

L'Egitto era andato in vantaggio con il goal di Elneny al 22' poi nel secondo tempo i due subentrati N'Koulou e Aboubakar hanno segnato un goal a testa rispettivamente ai minuti 59' e 88'. Amaro in bocca per il giallorosso ex viola...