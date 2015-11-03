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Notizie Salah Fiorentina

Diamanti: "Rompevo sempre le palle a Salah alla Fiorentina, era sempre con il cappuccino in mano"

29 marzo 2026 11:52

Van Basten durissimo: "Salah è stato scarso negli ultimi mesi, ha un cervello da insetto"

10 dicembre 2025 21:36

Ucciso a Gaza il 'Pelé palestinese', Salah all'UEFA: "Potete dirci come è morto, dove e perché?"

10 agosto 2025 22:37

L'ex Fiorentina Salah rivela: "Tra gli argentini adoro Batistuta. L'ho incontrato e mi ha autografato la maglia"

06 aprile 2024 16:50

Mido: "Momo Salah lascerà la Premier, ha già firmato il contratto per un club arabo"

28 febbraio 2024 21:58

Diamanti: "Vedendo Salah abbiamo detto «E questo chi l'ha mandato, se era buono lo davano a noi..»"

10 febbraio 2024 13:38

Diamanti: "I Della Valle mandavano via chi era amato perchè loro volevano essere i protagonisti"

10 febbraio 2024 13:13

Richards: "A Firenze facevo l'autista di Salah. L'aspettavo ore perché era un re, si faceva fare lunghi massaggi"

13 dicembre 2023 13:30

Richard: "Con la Fiorentina San Siro abbiamo vinto contro l'Inter, gol di Salah, sono stato eccezionale"

16 maggio 2023 22:14

Il retroscena prima della Fiorentina: "Mourinho ha umiliato e fatto piangere Salah davanti a tutti"

19 febbraio 2023 11:03

Montella scrive la sua top 11 dei giocatori allenati, fuori Borja Valero per Locatelli, della Fiorentina in 4

18 ottobre 2022 14:53

Pupo rivela: "Ho fatto un sogno, Ikonè come Salah, rifila una doppietta alla Juventus come nel 2015"

19 aprile 2022 21:57

Dalla Svizzera: "Nemmeno Salah al Basilea era forte come Cabral, mai visto attaccante di quel livello"

02 febbraio 2022 13:16

Salah: "I tifosi della Fiorentina erano fantastici, mi amavano. Mi hanno aiutato a crescere"

30 novembre 2021 00:20

Aquilani racconta Salah alla Fiorentina: "In allenamento non lo prendevi mai, era incredibile"

16 novembre 2021 13:53

La Fiorentina in semifinale di Europa League. Che fine hanno fatto quei campioni viola?

05 maggio 2021 14:52

Diamanti: "Nessun dubbio su Castrovilli: si merita la dieci. Ribery? I vecchietti fanno la differenza dappertutto"

25 febbraio 2021 21:00

Filipe Luis: "Chiesi a Salah perchè andava alla Fiorentina, lui mi disse che voleva far vedere il suo valore"

22 febbraio 2021 13:39

Richards: "Salah alla Fiorentina era devastante, non poteva girare per Firenze perchè era un dio"

12 febbraio 2021 16:31

Richards su Salah: "Già alla Fiorentina dribblava gli avversari da farli sembrare degli stupidi"

24 maggio 2020 18:14

"Stavamo per portare il Papu a Firenze ma la società bocciò il colpo. Salah, Cuadrado e Castro giocatori lanciati"

13 maggio 2020 16:26

Babacar: "Sarei rimasto alla Fiorentina a vita. Gol segnato contro? Un peso sulle spalle"

01 maggio 2020 20:34

Pallone d'oro, Salah nei magnifici 30 candidati al titolo. Ecco la lista completa

22 ottobre 2019 13:54

Clamoroso dalla Spagna: Inter su Salah! Offerta di ingaggio clamorosa, superiore a quella del Real

05 ottobre 2019 00:33

Casi di razzismo in Europa League: coinvolti Mohamed Salah e Kalidou Koulibaly…

13 aprile 2019 13:41

Adesso la Juventus vuole Salah, pronta offerta da 175 milioni per lui. Sacrificato Dybala

12 febbraio 2019 12:55

Muriel come Salah, impatto devastante sulla Fiorentina. Ma c'è una differenza. E Corvino...

30 gennaio 2019 12:53

Salah miglior giocatore africano per la seconda volta consecutiva

09 gennaio 2019 09:24

Dagli insulti e le battute a campioni veri. Ecco quando Firenze ha sbagliato...

16 ottobre 2018 11:25

Micheletti: "Prendere Gerson in prestito secco è come vincere tre scudetti, non accadrà come con Salah"

25 luglio 2018 12:43

Salah andrà al mondiale. Stop di "sole" tre settimane. Salterà l'esordio con l'Uruguay

31 maggio 2018 10:11

Ramy Abbas: "L'esplosione di Salah è iniziata in Italia con la maglia della Fiorentina"

27 maggio 2018 11:36

Klopp: “Per Salah spalla o clavicola rotta. Mondiale a rischio”

26 maggio 2018 23:24

Finale Champions, preparatore Salah: “Oggi e domani Ramadan interrotto. Sarà al meglio”

25 maggio 2018 23:17

Klopp "ringrazia" la Fiorentina per Salah: “In viola? Non gli ho insegnato certo io a segnare”

02 maggio 2018 10:16

Liverpool-Roma 5-2. Due gol e due assist per Salah. Fiorentini si vendicano con i romanisti sui social

24 aprile 2018 22:19

Salah, siamo alla follia: ora vale 163 milioni di euro, ovvero 137 in più rispetto a Firenze

21 marzo 2018 11:27

Da Salah a Montolivo fino a Vecino e Borja Valero. Tutti vogliono esserci a Firenze per salutare Astori

07 marzo 2018 09:42

Salah:" Alla Fiorentina ho fatto vedere chi sono, adesso lo sa tutto il mondo."

19 febbraio 2018 13:08

Dal mondo: Salah incanta ad Anfield e Pazzini esordisce col botto. Sanchez invece...

04 febbraio 2018 20:00

Salah show in Liverpool-Man City: segna da centrocampo ad Ederson ed i Reds vincono 4-3

14 gennaio 2018 20:22

Terry ridimensiona Salah: "Il Chelsea fece bene a cederlo alla Fiorentina. Non faceva la differenza..."

19 dicembre 2017 16:39

Salah: "A Firenze ho passato mesi incredibili sia in Seria A che in Europa. Ho fatto vedere a tutti cosa so fare"

19 dicembre 2017 10:28

Mohamed Salah capocannoniere in Premier: l'ex viola fa scattare i bonus per la Roma

30 novembre 2017 16:43

Hazard: "Salah ha fatto bene a scegliere Firenze, la Fiorentina gli ha dato la chance per crescere"

24 novembre 2017 13:02

Klopp: "Salah sta rispettando alla grande le aspettative. Mi piace il modo in cui gioca e soprattutto i gol che segna"

21 novembre 2017 19:32

Salah capocannoniere, 9 gol in 12 partite in Premier League, 5 gol in 6 partite in Champions

20 novembre 2017 17:10

Il procuratore di Salah irride la Fiorentina su Twitter: "Forza Roma tick tock tick tock"

06 novembre 2017 10:45

Ex viola: Hegazy e Salah subito in gol all'esordio in Premier League con West Brom e Liverpool

12 agosto 2017 18:30

Il Chelsea attacca la Fiorentina: "La società viola voleva solo storcere soldi a noi e a Salah"

01 luglio 2017 14:53

Salah getta benzina sul fuoco: lui e il suo agente faranno causa alla Fiorentina per danni d'immagine...

30 giugno 2017 11:38

La Fiorentina ha perso la causa per Salah, il procuratore: "In italiano pagliacci significa viola?"

29 giugno 2017 17:46

Salah vicinissimo al Liverpool! Accordo fra i club ad un passo, l'egiziano pronto a trasferirsi in Premier

18 giugno 2017 14:28

Salah sempre più vicino all'addio alla Roma. Trattativa calda con il Liverpool, ai giallorossi 40 milioni di euro

02 giugno 2017 19:15

E adesso Salah rimpiange Firenze, venduto per qualche spicciolo in più. Andò a Roma per vincere...

05 maggio 2017 13:56

Amaro in bocca per Salah, il Camerun è campione d'Africa

05 febbraio 2017 21:55

Salah in finale di coppa d'Africa salta la Fiorentina così come Perotti infortunato...

01 febbraio 2017 22:56

La Fiorentina ha chiesto 30 milioni al Chelsea per il caso Salah. Il dettaglio della richiesta viola

18 maggio 2016 09:16

Ljajic di ritorno a Firenze si può. Le due grandi opportunità per farlo. La Roma...

11 maggio 2016 09:19

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