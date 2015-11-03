Notizie Salah Fiorentina

Diamanti: "Rompevo sempre le palle a Salah alla Fiorentina, era sempre con il cappuccino in mano"
29 marzo 2026 11:52
Van Basten durissimo: "Salah è stato scarso negli ultimi mesi, ha un cervello da insetto"
10 dicembre 2025 21:36
Ucciso a Gaza il 'Pelé palestinese', Salah all'UEFA: "Potete dirci come è morto, dove e perché?"
10 agosto 2025 22:37
L'ex Fiorentina Salah rivela: "Tra gli argentini adoro Batistuta. L'ho incontrato e mi ha autografato la maglia"
06 aprile 2024 16:50
Mido: "Momo Salah lascerà la Premier, ha già firmato il contratto per un club arabo"
28 febbraio 2024 21:58
Diamanti: "Vedendo Salah abbiamo detto «E questo chi l'ha mandato, se era buono lo davano a noi..»"
10 febbraio 2024 13:38
Diamanti: "I Della Valle mandavano via chi era amato perchè loro volevano essere i protagonisti"
10 febbraio 2024 13:13
Richards: "A Firenze facevo l'autista di Salah. L'aspettavo ore perché era un re, si faceva fare lunghi massaggi"
13 dicembre 2023 13:30
Richard: "Con la Fiorentina San Siro abbiamo vinto contro l'Inter, gol di Salah, sono stato eccezionale"
16 maggio 2023 22:14
Il retroscena prima della Fiorentina: "Mourinho ha umiliato e fatto piangere Salah davanti a tutti"
19 febbraio 2023 11:03
Montella scrive la sua top 11 dei giocatori allenati, fuori Borja Valero per Locatelli, della Fiorentina in 4
18 ottobre 2022 14:53
Pupo rivela: "Ho fatto un sogno, Ikonè come Salah, rifila una doppietta alla Juventus come nel 2015"
19 aprile 2022 21:57
Dalla Svizzera: "Nemmeno Salah al Basilea era forte come Cabral, mai visto attaccante di quel livello"
02 febbraio 2022 13:16
Salah: "I tifosi della Fiorentina erano fantastici, mi amavano. Mi hanno aiutato a crescere"
30 novembre 2021 00:20
Aquilani racconta Salah alla Fiorentina: "In allenamento non lo prendevi mai, era incredibile"
16 novembre 2021 13:53
La Fiorentina in semifinale di Europa League. Che fine hanno fatto quei campioni viola?
05 maggio 2021 14:52
Diamanti: "Nessun dubbio su Castrovilli: si merita la dieci. Ribery? I vecchietti fanno la differenza dappertutto"
25 febbraio 2021 21:00
Filipe Luis: "Chiesi a Salah perchè andava alla Fiorentina, lui mi disse che voleva far vedere il suo valore"
22 febbraio 2021 13:39
Richards: "Salah alla Fiorentina era devastante, non poteva girare per Firenze perchè era un dio"
12 febbraio 2021 16:31
Richards su Salah: "Già alla Fiorentina dribblava gli avversari da farli sembrare degli stupidi"
24 maggio 2020 18:14
"Stavamo per portare il Papu a Firenze ma la società bocciò il colpo. Salah, Cuadrado e Castro giocatori lanciati"
13 maggio 2020 16:26
Babacar: "Sarei rimasto alla Fiorentina a vita. Gol segnato contro? Un peso sulle spalle"
01 maggio 2020 20:34
Pallone d'oro, Salah nei magnifici 30 candidati al titolo. Ecco la lista completa
22 ottobre 2019 13:54
Clamoroso dalla Spagna: Inter su Salah! Offerta di ingaggio clamorosa, superiore a quella del Real
05 ottobre 2019 00:33
Casi di razzismo in Europa League: coinvolti Mohamed Salah e Kalidou Koulibaly…
13 aprile 2019 13:41
Adesso la Juventus vuole Salah, pronta offerta da 175 milioni per lui. Sacrificato Dybala
12 febbraio 2019 12:55
Muriel come Salah, impatto devastante sulla Fiorentina. Ma c'è una differenza. E Corvino...
30 gennaio 2019 12:53
Salah miglior giocatore africano per la seconda volta consecutiva
09 gennaio 2019 09:24
Dagli insulti e le battute a campioni veri. Ecco quando Firenze ha sbagliato...
16 ottobre 2018 11:25
Micheletti: "Prendere Gerson in prestito secco è come vincere tre scudetti, non accadrà come con Salah"
25 luglio 2018 12:43
Salah andrà al mondiale. Stop di "sole" tre settimane. Salterà l'esordio con l'Uruguay
31 maggio 2018 10:11
Ramy Abbas: "L'esplosione di Salah è iniziata in Italia con la maglia della Fiorentina"
27 maggio 2018 11:36
Klopp: “Per Salah spalla o clavicola rotta. Mondiale a rischio”
26 maggio 2018 23:24
Finale Champions, preparatore Salah: “Oggi e domani Ramadan interrotto. Sarà al meglio”
25 maggio 2018 23:17
Klopp "ringrazia" la Fiorentina per Salah: “In viola? Non gli ho insegnato certo io a segnare”
02 maggio 2018 10:16
Liverpool-Roma 5-2. Due gol e due assist per Salah. Fiorentini si vendicano con i romanisti sui social
24 aprile 2018 22:19
Salah, siamo alla follia: ora vale 163 milioni di euro, ovvero 137 in più rispetto a Firenze
21 marzo 2018 11:27
Da Salah a Montolivo fino a Vecino e Borja Valero. Tutti vogliono esserci a Firenze per salutare Astori
07 marzo 2018 09:42
Salah:" Alla Fiorentina ho fatto vedere chi sono, adesso lo sa tutto il mondo."
19 febbraio 2018 13:08
Dal mondo: Salah incanta ad Anfield e Pazzini esordisce col botto. Sanchez invece...
04 febbraio 2018 20:00
Salah show in Liverpool-Man City: segna da centrocampo ad Ederson ed i Reds vincono 4-3
14 gennaio 2018 20:22
Terry ridimensiona Salah: "Il Chelsea fece bene a cederlo alla Fiorentina. Non faceva la differenza..."
19 dicembre 2017 16:39
Salah: "A Firenze ho passato mesi incredibili sia in Seria A che in Europa. Ho fatto vedere a tutti cosa so fare"
19 dicembre 2017 10:28
Mohamed Salah capocannoniere in Premier: l'ex viola fa scattare i bonus per la Roma
30 novembre 2017 16:43
Hazard: "Salah ha fatto bene a scegliere Firenze, la Fiorentina gli ha dato la chance per crescere"
24 novembre 2017 13:02
Klopp: "Salah sta rispettando alla grande le aspettative. Mi piace il modo in cui gioca e soprattutto i gol che segna"
21 novembre 2017 19:32
Salah capocannoniere, 9 gol in 12 partite in Premier League, 5 gol in 6 partite in Champions
20 novembre 2017 17:10
Il procuratore di Salah irride la Fiorentina su Twitter: "Forza Roma tick tock tick tock"
06 novembre 2017 10:45
Ex viola: Hegazy e Salah subito in gol all'esordio in Premier League con West Brom e Liverpool
12 agosto 2017 18:30
Il Chelsea attacca la Fiorentina: "La società viola voleva solo storcere soldi a noi e a Salah"
01 luglio 2017 14:53
Salah getta benzina sul fuoco: lui e il suo agente faranno causa alla Fiorentina per danni d'immagine...
30 giugno 2017 11:38
La Fiorentina ha perso la causa per Salah, il procuratore: "In italiano pagliacci significa viola?"
29 giugno 2017 17:46
Salah vicinissimo al Liverpool! Accordo fra i club ad un passo, l'egiziano pronto a trasferirsi in Premier
18 giugno 2017 14:28
Salah sempre più vicino all'addio alla Roma. Trattativa calda con il Liverpool, ai giallorossi 40 milioni di euro
02 giugno 2017 19:15
E adesso Salah rimpiange Firenze, venduto per qualche spicciolo in più. Andò a Roma per vincere...
05 maggio 2017 13:56
Amaro in bocca per Salah, il Camerun è campione d'Africa
05 febbraio 2017 21:55
Salah in finale di coppa d'Africa salta la Fiorentina così come Perotti infortunato...
01 febbraio 2017 22:56
La Fiorentina ha chiesto 30 milioni al Chelsea per il caso Salah. Il dettaglio della richiesta viola
18 maggio 2016 09:16
Ljajic di ritorno a Firenze si può. Le due grandi opportunità per farlo. La Roma...
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