Van Basten durissimo: “Salah è stato scarso negli ultimi mesi, ha un cervello da insetto”

Continua a fare discutere lo scorso dello scorso weekend di Mohamed Salah, ex calciatore della Fiorentina e uomo simbolo del Liverpool.

L’attaccante egiziano si è lasciato andare con un duro sfogo nei confronti del club e del suo allenatore Arne Slot e non sono mancate le prese di posizione degli addetti ai lavori.

Non si è lasciata attendere la reazione di Marco Van Basten, connazionale di Slot che ha commentato l’argomento ai microfoni di Ziggo Sport.

Su Salah:

“Dico che ha un cervello da insetto. Se questa è la sua reazione… Ha fatto una stagione eccezionale l’anno scorso, ma quest’anno non è stato all’altezza. È stato scarso negli ultimi mesi. Vedo Slot come una persona schietta e onesta, che non si tira indietro di fronte al confronto e non parla mai alla leggera. Salah, d’altra parte, ha iniziato ad attaccare l’uomo e a comportarsi in modo inappropriato.”