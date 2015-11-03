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Notizie Van Basten Fiorentina

Van Basten durissimo: "Salah è stato scarso negli ultimi mesi, ha un cervello da insetto"

10 dicembre 2025 21:36

Sconcerti: "Vlahovic meglio di Ronaldo e Van Basten. La Fiorentina ha problemi, non è un granchè"

15 dicembre 2021 18:50

Pontello: "Van Basten e Maradona vicini alla Fiorentina, ma è Rummenigge il vero rimpianto"

17 settembre 2021 17:29

Ecco il contratto che Van Basten firmò con la Fiorentina, tutti i documenti firmati del trasferimento. Poi il Milan...

07 ottobre 2020 17:02

Vlahovic: "Voglio segnare goal vittoria, devo trovare continuità. CR7 il mio esempio di professionalità"

20 novembre 2019 19:48

Van Basten: "La Juventus vs l'Ajax vincerà 2-1 e segnerà di nuovo Cristiano Ronaldo…"

16 aprile 2019 16:41

"Preso dalla Fiorentina" ma poi clamorosamente salta tutto. I migliori undici non più acquistati dai viola

02 novembre 2016 19:45

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