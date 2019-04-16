Van Basten: "La Juventus vs l'Ajax vincerà 2-1 e segnerà di nuovo Cristiano Ronaldo…"

L'ex giocatore dell'Ajax, Van Basten ha parlato ai microfini del Corriere di Torino: “La Juventus vincerà 2-1 e segnerà ancora una volta Cristiano Ronaldo. L’Ajax è forte, mi piace molto come giocano....

L'ex giocatore dell'Ajax, Van Basten ha parlato ai microfini del Corriere di Torino: “La Juventus vincerà 2-1 e segnerà ancora una volta Cristiano Ronaldo. L’Ajax è forte, mi piace molto come giocano. Quando hanno la palla sono uno spettacolo, però non quando devono difendere. La Serie A? C’è troppa differenza di punti tra la prima e la seconda. Non è divertente un campionato che finisce con così tanto anticipo. Le altre squadre devono cominciare a fare qualcosa”.