Vlahovic: "Voglio segnare goal vittoria, devo trovare continuità. CR7 il mio esempio di professionalità"

Queste le parole rilasciate da Dusan Vlahovic a "Team Talk": "Segnare ad ogni partita per me è importante, sono un attaccante e vivo per il goal. Non siamo riusciti a vincere con il Cagliari quindi i...

Queste le parole rilasciate da Dusan Vlahovic a "Team Talk": "Segnare ad ogni partita per me è importante, sono un attaccante e vivo per il goal. Non siamo riusciti a vincere con il Cagliari quindi i miei due goal non valgono nulla, voglio che invece servano a vincere le partite. Devo lavorare di più e trovare la continuità. Caccia l'assistente di Vincenzo Montella era un grande attaccante, da lui impariamo molto. Giocare anche in Primavera per me non è un passo indietro, a me piace aiutare i ragazzi a vincere. Ringrazio Bigica, sono cresciuto molto con lui. Commisso e l'intera società ci sono vicini, ci dà tanto entusiasmo. Ibrahimovic è il mio idolo, faceva dei goal straordinari. Mi sono ispirato a lui e a Van Basten nel gioco ma l'esempio di professionalità nel lavoro à CR7".