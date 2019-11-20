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Vlahovic: "Voglio segnare goal vittoria, devo trovare continuità. CR7 il mio esempio di professionalità"

Queste le parole rilasciate da Dusan Vlahovic a "Team Talk": "Segnare ad ogni partita per me è importante, sono un attaccante e vivo per il goal. Non siamo riusciti a vincere con il Cagliari quindi i...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 novembre 2019 19:48
Vlahovic: "Voglio segnare goal vittoria, devo trovare continuità. CR7 il mio esempio di professionalità" - Firenze, stadio A.Franchi, 06.10.2019, Fiorentina-Udinese, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 06.10.2019, Fiorentina-Udinese, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Queste le parole rilasciate da Dusan Vlahovic a "Team Talk": "Segnare ad ogni partita per me è importante, sono un attaccante e vivo per il goal. Non siamo riusciti a vincere con il Cagliari quindi i miei due goal non valgono nulla, voglio che invece servano a vincere le partite. Devo lavorare di più e trovare la continuità. Caccia l'assistente di Vincenzo Montella era un grande attaccante, da lui impariamo molto. Giocare anche in Primavera per me non è un passo indietro, a me piace aiutare i ragazzi a vincere. Ringrazio Bigica, sono cresciuto molto con lui. Commisso e l'intera società ci sono vicini, ci dà tanto entusiasmo. Ibrahimovic è il mio idolo, faceva dei goal straordinari. Mi sono ispirato a lui e a Van Basten nel gioco ma l'esempio di professionalità nel lavoro à CR7".

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