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Notizie Cr7 Fiorentina

Di Marzio: "Pioli può diventare il nuovo allenatore dell'Al-Nassr in Arabia, è la squadra di Cristiano Ronaldo"

17 settembre 2024 17:07

Cristiano Ronaldo perde la testa, prima tira una gomitata all'avversario poi mima un cazzotto all'arbitro

09 aprile 2024 17:42

La stampa incorona l'ex Fiorentina Savic: "Partita mostruosa, non concede neanche le briciole a CR7"

16 marzo 2022 12:20

Dall'Inghilterra, CR7 lascerà lo United. Mourinho lo vuole alla Roma, i giallorossi sognano il colpo

16 febbraio 2022 13:09

Brambati: "Fiorentina senza Vlahovic ricorda Juve senza CR7. I giocatori contano non schemi e tattiche "

08 febbraio 2022 14:11

Cristiano Ronaldo andava espulso, Rizzoli è pronto a punire Calvarese e Chiffi

16 marzo 2021 13:58

Form. ufficiale Juventus: Chiesa titolare per la prima da ex, in attacco la coppia Cr7-Morata

22 dicembre 2020 20:06

Commisso: "Il fallo su Ribery è un danno da 3 milioni, è come togliere CR7 alla Juve". E poi rivela di una modifica al Franchi

21 febbraio 2020 21:31

Lo stacco di Ronaldo? Vitor Hugo contro il Benevento andò più in alto, ben 270 centimetri con i 256 di CR7

19 dicembre 2019 15:22

Vlahovic: "Voglio segnare goal vittoria, devo trovare continuità. CR7 il mio esempio di professionalità"

20 novembre 2019 19:48

Cristiano Ronaldo come Simeone: gestaccio dopo il 3-0 all'Atletico (VIDEO)

13 marzo 2019 00:18

Remuntada della Juventus 3-0 per eliminare l'Atletico. Decisivi Berna e CR7

13 marzo 2019 00:09

CdS, Chiesa meglio di CR7 per dribbling riusciti, in estate sarà asta

22 febbraio 2019 11:26

(FOTO) La Fiorentina fa gli auguri a Biraghi sfottendo la Juve: "C'è solo un Cristiano"

01 settembre 2018 16:15

Agnelli vola dalla Toscana alla Grecia. Si chiude con Cristiano Ronaldo

10 luglio 2018 13:08

Cristiano Ronaldo, Marotta e Paratici volano a Madrid per chiudere l'operazione

05 luglio 2018 17:00

Marca sicuro, Cristiano Ronaldo ad un passo dalla Juventus. Contratto da quattro anni

03 luglio 2018 10:57

Clamoroso, CR7 lascia Madrid e potrebbe giocare in Italia!

07 giugno 2018 11:17

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