Clamoroso, CR7 lascia Madrid e potrebbe giocare in Italia!

Il quotidiano Record scrive stamani che il divorzio del secolo è servito: Cristiano Ronaldo lascia le ‘merengues’ ed è una decisione irrevocabile. Alla base di questa separazione ci sono l’ossessione...

Il quotidiano Record scrive stamani che il divorzio del secolo è servito: Cristiano Ronaldo lascia le ‘merengues’ ed è una decisione irrevocabile. Alla base di questa separazione ci sono l’ossessione per Neymar (da tempo indicato come il sostituto naturale di Ronaldo), la solitudine del giocatore che ha visto andare via i suoi migliori amici in squadra e il colpo di grazia sarebbe stato dato dall’addio di Zinedine Zidaneche CR7 vedeva come un vero e proprio punto di riferimento.

“Italia, Francia o Inghilterra le sue possibili destinazioni” scrive ancora il quotidiano portoghese. E’ molto probabile che possa andare al PSG a completamento di uno scambio stellare proprio con Neymar. Ma anche la Juventus resta alla finestra