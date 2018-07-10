Agnelli vola dalla Toscana alla Grecia. Si chiude con Cristiano Ronaldo

Andrea Agnelli in volo verso la Grecia. Questa la notizia sganciata da uno dei Responsabili Aeromobili a pilotaggio remoto SAPR dell'aeroporto di Pisa, con tanto di foto a corredo. Il presidente della...

Andrea Agnelli in volo verso la Grecia. Questa la notizia sganciata da uno dei Responsabili Aeromobili a pilotaggio remoto SAPR dell'aeroporto di Pisa, con tanto di foto a corredo. Il presidente della Juventus avrebbe preso un aereo in direzione Kalamata per raggiungere Cristiano Ronaldo, stando a quanto riportato da più fonti, e parlare del futuro in bianconero. In realtà pare che il numero uno bianconero sia già atterrato.

I dati della trattativa sono noti: circa 120 milioni di euro al Real Madrid, 30 al campione portoghese per un quadriennale.

tmw