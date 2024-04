Cristiano Ronaldo perde la testa, prima tira una gomitata all’avversario poi mima un cazzotto all’arbitro

Serata da dimenticare per Cr7 che è stato eliminato con il suo Al Nassr in semifinale di Supercoppa d’Arabia e con Cristiano Ronaldo protagonista in negativo. Infatti al 86′ minuto quando la sua squadra era già sotto per 2-0 è stato espulso dopo aver rifilato una gomitata ad un giocatore del Al-Hilal, e dopo che l’arbitro ha mostrato a lui il cartellino rosso ha completamente perso la testa ed ha minacciato l’arbitro mimando un cazzotto e dopo di che ha abbandonato il campo applaudendo ironicamente. Non è un periodo semplice per Cr7 in Arabia infatti era appena rientrato da un espulsione per aver fatto versi osceni dopo che i tifosi avversari gridavano il nome di Messi.

