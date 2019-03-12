Cristiano Ronaldo come Simeone: gestaccio dopo il 3-0 all'Atletico (VIDEO)

Cristiano Ronaldo stende l'Atlético Madrid con una tripletta pazzesca, completa la rimonta e trascina la Juventus ai quarti di finale di Champions League. Poi, al triplice fischio, il cinque volte Pal...

Cristiano Ronaldo stende l'Atlético Madrid con una tripletta pazzesca, completa la rimonta e trascina la Juventus ai quarti di finale di Champions League. Poi, al triplice fischio, il cinque volte Pallone d'Oro manda un altro segnale a Diego Simeone.

CR7 IMITA IL CHOLO - Aveva fatto discutere il gesto del Cholo durante la sfida di andata, vinta dal suo Atlético 2-0 al Wanda Metropolitano: il tecnico argentino aveva esultato al gol di Gimenez indicando in direzione dei propri tifosi - con ben poca eleganza - gli attributi. Simeone si era poi scusato, ricevendo come sanzione dalla Uefa una semplice multa (e non la squalifica). Dopo la vittoria della Juve, Ronaldo ha imitato il gestaccio dell'allenatore avversario, mostrando ai sostenitori juventini... los huevos.

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