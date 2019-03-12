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Remuntada della Juventus 3-0 per eliminare l'Atletico. Decisivi Berna e CR7

Una Juvewntus formato mondiale ha fatto l'impresa con una tripletta di Cristiano Ronaldo: i bianconeri in Champions League dovevano rimontare il 2-0 dell'Atletico Madrid subìto a Madrid, e stasera all...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 marzo 2019 00:09
Remuntada della Juventus 3-0 per eliminare l'Atletico. Decisivi Berna e CR7 - Juventus' Cristiano Ronaldo (R) jubilates with his teammates after scoring the goal (2-0) during the UEFA Champions League round of 16 second leg soccer match between Juventus FC and Club Atletico de Madrid at the Allianz Stadium in Turin, Italy, 12
Juventus' Cristiano Ronaldo (R) jubilates with his teammates after scoring the goal (2-0) during the UEFA Champions League round of 16 second leg soccer match between Juventus FC and Club Atletico de Madrid at the Allianz Stadium in Turin, Italy, 12
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Una Juvewntus formato mondiale ha fatto l'impresa con una tripletta di Cristiano Ronaldo: i bianconeri in Champions League dovevano rimontare il 2-0 dell'Atletico Madrid subìto a Madrid, e stasera allo Juventus Stadium ha rimontato e ribaltato il risultato fino al 3-0 finale.

Protagonista il portoghese, che ha siglato i 3 goal (l'ultimo su rigore), ma tutta la Juventus ha giocato una partita magistrale. Ha dominato fisicamente, ma anche con la disposizione pensata da Allegri, che ha esaltato ogni giocatore a cominciare da Berardeschi.

Desolato l'allenatore dell'Atletico, Diego Pablo «el Cholo» Simeone, che aveva sognato il passaggio del turno verso la finale che si giocherà proprio nel suo stadio a Madrid.  Decisivo anche l'ex viola Bernardeschi che ha fatto un assist e guadagnato il rigore del 3-0

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