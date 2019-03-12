Remuntada della Juventus 3-0 per eliminare l'Atletico. Decisivi Berna e CR7

Una Juvewntus formato mondiale ha fatto l'impresa con una tripletta di Cristiano Ronaldo: i bianconeri in Champions League dovevano rimontare il 2-0 dell'Atletico Madrid subìto a Madrid, e stasera all...

Una Juvewntus formato mondiale ha fatto l'impresa con una tripletta di Cristiano Ronaldo: i bianconeri in Champions League dovevano rimontare il 2-0 dell'Atletico Madrid subìto a Madrid, e stasera allo Juventus Stadium ha rimontato e ribaltato il risultato fino al 3-0 finale.

Protagonista il portoghese, che ha siglato i 3 goal (l'ultimo su rigore), ma tutta la Juventus ha giocato una partita magistrale. Ha dominato fisicamente, ma anche con la disposizione pensata da Allegri, che ha esaltato ogni giocatore a cominciare da Berardeschi.

Desolato l'allenatore dell'Atletico, Diego Pablo «el Cholo» Simeone, che aveva sognato il passaggio del turno verso la finale che si giocherà proprio nel suo stadio a Madrid. Decisivo anche l'ex viola Bernardeschi che ha fatto un assist e guadagnato il rigore del 3-0