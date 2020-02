Queste le parole rilasciate da Rocco Commisso nella sua intervista ad Espn: “Voglio aiutare il calcio italiano a crescere a livello mondiale, non voglio favori da nessuno. Ribery? Noi lo paghiamo 6 milioni lordi l’anno, può anche starci che giochi solo metà stagione o che Tachtsidis autore del fallo su di lui nella sfida contro il Lecce non venga espulso ma il fatto è che per noi è stato un danno patrimoniale da quasi 3 milioni. È come togliere alla Juve CR7 per 4 mesi. Franchi? Per la prossima stagione dobbiamo metterlo a norma, costerà circa 2 milioni. Bisogna cambiare i riflettori attuali perchè non sono più a norma per gli standard europei. Il principale problema del calcio in Italia sono le infrastrutture, le tempistiche qui mi hanno deluso, non sono più così giovane e voglio lasciare qualcosa a Firenze ma ho diversi limiti”.