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(FOTO) La Fiorentina fa gli auguri a Biraghi sfottendo la Juve: "C'è solo un Cristiano"

La Fiorentina, in occasione del ventiseiesimo compleanno di Cristiano Biraghi ha voluto su Facebook fare gli auguri al proprio calciatore. Molto divertente il post che prende in giro la Juventus e Cri...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 settembre 2018 16:15
(FOTO) La Fiorentina fa gli auguri a Biraghi sfottendo la Juve: "C'è solo un Cristiano" - Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.04.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Biraghi
Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.04.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Biraghi
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La Fiorentina, in occasione del ventiseiesimo compleanno di Cristiano Biraghi ha voluto su Facebook fare gli auguri al proprio calciatore. Molto divertente il post che prende in giro la Juventus e Cristiano Ronaldo e che ha riscosso un discreto successo tra i tifosi viola attivi sul web.

Questo il post:

(FOTO) La Fiorentina fa gli auguri a Biraghi sfottendo la Juve: "C'è solo un Cristiano"

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