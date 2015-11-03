Notizie Cristiano Ronaldo Fiorentina

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Cristiano Ronaldo saluta Pioli dopo l'annuncio della separazione con l'Al-Nassr: "Grazie di tutto"
25 giugno 2025 13:02
Di Marzio: "Cristiano Ronaldo chiama Vlahovic, offerta dell'Al Nassr per il serbo, lui non è convinto"
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De Gea chiama Cristiano Ronaldo alla Fiorentina? Il portierone viola scrive: "Cosa c'è in arrivo?" e mette l'immagine del portoghese
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La sorella di CR7 replica a Cassano: "Un pover'uomo che al massimo ha fatto il raccattapalle"
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Continua la guerra di Cristiano Ronaldo alla Juventus per i 20 milioni non versati, Lunedì la sentenza
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25 gennaio 2023 16:40
Cristiano Ronaldo non vuole problemi sul fronte Juventus, scelto l'avvocato Salvatore Pino per tutelarsi
24 dicembre 2022 16:36
In Portogallo sono stufi di Cristiano Ronaldo: "Mettetelo in panchina, senza di lui siamo più forti"
04 dicembre 2022 15:22
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Uno scandalo dopo l'altro: la Juventus non ha dichiarato 34 milioni di debiti. Ronaldo vuole i soldi
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La Repubblica rivela: "La Juventus rischia 60 milioni di multa per la carta Ronaldo"
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Cristiano Ronaldo annuncia una terribile notizia: "Nostro figlio è morto". Salva l'altra figlia nel parto
18 aprile 2022 21:48
La stampa incorona l'ex Fiorentina Savic: "Partita mostruosa, non concede neanche le briciole a CR7"
16 marzo 2022 12:20
Dall'Inghilterra, CR7 lascerà lo United. Mourinho lo vuole alla Roma, i giallorossi sognano il colpo
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Gazzetta scrive: "La Fiorentina al contrario della Juventus ha un gioco, ma è come aver perso Ronaldo"
07 febbraio 2022 12:20
Cristiano Ronaldo snobba l'Italia: "A marzo saremo pronti, andremo noi ai Mondiali in Qatar"
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Vlahovic meglio di Toni, adesso è ad 1 solo gol dal record di Ronaldo, 3 partite per superarlo
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Sabatini: "La Juventus doveva liberarsi di Ronaldo prima e prendere Vlahovic alla Fiorentina"
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Da Torino, alla Juventus via Ronaldo dentro Kean, Allegri è una furia contro Agnelli
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Cristiano Ronaldo: "Lasciare la Juventus è stata la miglior decisione della mia carriera"
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Bufera su Cristiano Ronaldo, non segna contro il Genoa e getta a terra la maglia della Juve
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Sabatini: "La Juventus farebbe meglio a vendere Cristiano Ronaldo e prendere Vlahovic"
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Il procuratore di Ronaldo organizza un premio e lo dà al suo assistito, con 80 anni di anticipo
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Ronaldo non se ne capacita: "Contro la Fiorentina sconfitta inaccettabile, poi festeggeremo noi"
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Form. ufficiale Juventus: Chiesa titolare per la prima da ex, in attacco la coppia Cr7-Morata
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Sconcerti: "La Juve mi ha sorpreso, é totalmente fuori condizione. Ronaldo soffoca gli altri attaccanti"
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La Juventus fa la figuraccia e il peggiore è sempre Bernardeschi, tifosi infuriati: "Andrebbe licenziato"
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Basile: "Sullo 0-0 Ronaldo si buttava a terra ad ogni azione per cercare il contatto per il rigore"
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