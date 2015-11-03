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Notizie Cristiano Ronaldo Fiorentina

Cr7 firma un contratto da 200 milioni e scrive: "Stessa passione". De Gea scherza: "E giocare gratis"

26 giugno 2025 19:27

Cristiano Ronaldo saluta Pioli dopo l'annuncio della separazione con l'Al-Nassr: "Grazie di tutto"

25 giugno 2025 13:02

Di Marzio: "Cristiano Ronaldo chiama Vlahovic, offerta dell'Al Nassr per il serbo, lui non è convinto"

28 gennaio 2025 00:11

De Gea chiama Cristiano Ronaldo alla Fiorentina? Il portierone viola scrive: "Cosa c'è in arrivo?" e mette l'immagine del portoghese

10 dicembre 2024 14:47

La sorella di CR7 replica a Cassano: "Un pover'uomo che al massimo ha fatto il raccattapalle"

30 settembre 2024 22:36

Continua la guerra di Cristiano Ronaldo alla Juventus per i 20 milioni non versati, Lunedì la sentenza

05 aprile 2024 11:32

I tifosi cantano allo stadio: "Messi Messi" e Cristiano Ronaldo perde la pazienza, zittisce e attacca

31 ottobre 2023 23:15

Nella classifica dei 100 giocatori più forti del mondo c'è Amrabat, è davanti a Ronaldo e Vlahovic

25 gennaio 2023 16:40

Cristiano Ronaldo non vuole problemi sul fronte Juventus, scelto l'avvocato Salvatore Pino per tutelarsi

24 dicembre 2022 16:36

In Portogallo sono stufi di Cristiano Ronaldo: "Mettetelo in panchina, senza di lui siamo più forti"

04 dicembre 2022 15:22

Gazzetta dello Sport, nuovi problemi per la Juve: Cristiano Ronaldo pretende il pagamento di 19,9 milioni

04 dicembre 2022 13:23

Uno scandalo dopo l'altro: la Juventus non ha dichiarato 34 milioni di debiti. Ronaldo vuole i soldi

30 novembre 2022 15:33

La Repubblica rivela: "La Juventus rischia 60 milioni di multa per la carta Ronaldo"

28 ottobre 2022 14:26

Cristiano Ronaldo annuncia una terribile notizia: "Nostro figlio è morto". Salva l'altra figlia nel parto

18 aprile 2022 21:48

La stampa incorona l'ex Fiorentina Savic: "Partita mostruosa, non concede neanche le briciole a CR7"

16 marzo 2022 12:20

Dall'Inghilterra, CR7 lascerà lo United. Mourinho lo vuole alla Roma, i giallorossi sognano il colpo

16 febbraio 2022 13:09

In Italia lo esaltavano anche quando faceva colazione, in Inghilterra gli danno 3 pagella. Flop CR7

12 febbraio 2022 22:02

Gazzetta scrive: "La Fiorentina al contrario della Juventus ha un gioco, ma è come aver perso Ronaldo"

07 febbraio 2022 12:20

Cristiano Ronaldo snobba l'Italia: "A marzo saremo pronti, andremo noi ai Mondiali in Qatar"

15 gennaio 2022 23:27

Vlahovic meglio di Toni, adesso è ad 1 solo gol dal record di Ronaldo, 3 partite per superarlo

12 dicembre 2021 13:54

Sabatini: "La Juventus doveva liberarsi di Ronaldo prima e prendere Vlahovic alla Fiorentina"

22 novembre 2021 13:44

Sarri difende Immobile e stuzzica Ronaldo: "I numeri li fate contare solo su certi personaggi"

12 settembre 2021 20:46

Da Torino, alla Juventus via Ronaldo dentro Kean, Allegri è una furia contro Agnelli

02 settembre 2021 12:31

Cristiano Ronaldo: "Lasciare la Juventus è stata la miglior decisione della mia carriera"

01 settembre 2021 18:44

Bufera su Cristiano Ronaldo, non segna contro il Genoa e getta a terra la maglia della Juve

11 aprile 2021 19:30

Sabatini: "La Juventus farebbe meglio a vendere Cristiano Ronaldo e prendere Vlahovic"

15 marzo 2021 12:15

Il procuratore di Ronaldo organizza un premio e lo dà al suo assistito, con 80 anni di anticipo

28 dicembre 2020 11:33

Ronaldo non se ne capacita: "Contro la Fiorentina sconfitta inaccettabile, poi festeggeremo noi"

23 dicembre 2020 17:03

Form. ufficiale Juventus: Chiesa titolare per la prima da ex, in attacco la coppia Cr7-Morata

22 dicembre 2020 20:06

Spadafora su Ronaldo: "Se ha violato il protocollo? Sì, se non ci sono state delle autorizzazioni"

15 ottobre 2020 17:51

Cristiano Ronaldo positivo al Coronavirus, ha preso il virus in nazionale. Tegola per la Juventus

13 ottobre 2020 16:30

Cristiano Ronaldo verso il Newcastle. Sarebbe il primo acquisto della nuova proprietà

18 luglio 2020 17:16

Ribery contro Ronaldo: "Nel 2013 dovevo vincere il pallone d'oro, ho vinto tutto da protagonista"

19 giugno 2020 18:08

Sconcerti: "La Juve mi ha sorpreso, é totalmente fuori condizione. Ronaldo soffoca gli altri attaccanti"

18 giugno 2020 21:49

La Juventus fa la figuraccia e il peggiore è sempre Bernardeschi, tifosi infuriati: "Andrebbe licenziato"

18 giugno 2020 02:35

Bufera su Cristiano Ronaldo, lui trasloca in una villa e la sorella scappa in Brasile

11 aprile 2020 14:46

Stop per Coronavirus, tagliare lo stipendio dei calciatori? Ecco cosa dice la legge

18 marzo 2020 19:24

Sousa sulla Gazzetta: "Consigliai di acquistare Cristiano Ronaldo ad Andrea Agnelli"

29 febbraio 2020 16:37

Basile: "Sullo 0-0 Ronaldo si buttava a terra ad ogni azione per cercare il contatto per il rigore"

02 febbraio 2020 14:38

Cristiano Ronaldo e la gaffe sul messaggio a Kobe Bryant, è lo stesso di Luis Figo. E sui social è polemica

27 gennaio 2020 18:55

Cristiano Ronaldo già ammonito manda a quel paese l'arbitro ma non viene espulso

27 gennaio 2020 10:32

Lo stacco di Ronaldo? Vitor Hugo contro il Benevento andò più in alto, ben 270 centimetri con i 256 di CR7

19 dicembre 2019 15:22

Milenkovic scenderà in campo contro l'Ucraina e Pedro contro l'Argentina Under 23

17 novembre 2019 13:52

Ronaldo fa polemica con Sarri: "Io infortunato? Non sto bene, sto molto bene"

14 novembre 2019 17:01

Adani attacca Capello: "È una cavolata assurda dire che Ronaldo non dibbla un avversario da tre anni"

12 novembre 2019 22:05

Sky, Capello durissimo su Cristiano Ronaldo: "Non dribbla più un avversario da tre anni"

11 novembre 2019 13:01

Bertoni: "La sfida Ribery- Cr7 vale il prezzo del biglietto. Col Napoli non dato un rigore clamoroso.."

09 settembre 2019 14:22

La Fiorentina punta su un nuovo giovane attaccante portoghese dell'Entella. Ha segnato…

17 maggio 2019 19:14

Cristiano Ronaldo: "Io ho 5 Champions, l'Atletico zero" ed esce dallo stadio di Madrid

21 febbraio 2019 00:38

Sassuolo-Juventus, spettatore invade il campo del Mapei Stadium e abbraccia Cristiano Ronaldo...

10 febbraio 2019 23:30

Sorteggi Champions, la Juve pesca l'Atletico Madrid, la Roma il Porto. Ecco il tabellone completo

17 dicembre 2018 12:08

CRigore7 e la Juventus batte il Torino per 0-1, bianconeri al comando in Serie A

15 dicembre 2018 22:42

Ronaldo sfida Messi: "Venga in Italia come ho fatto io a dimostrare il suo valore"

10 dicembre 2018 11:20

Segna anche Cristiano Ronaldo dagli undici metri, decisivo il fallo di mano di Edimilson Fernandes

01 dicembre 2018 19:20

La Juventus raddoppia con Chiellini, dubbi sulla posizione di Cristiano Ronaldo

01 dicembre 2018 19:11

Marchionni:"I Viola abbiano fiducia. Simeone un grande attaccante. Le colpe del momento.."

29 novembre 2018 19:06

Lafont: "Sogno un rigore parato a CR7 e punti contro la Juventus. Ecco come possiamo batterla"

29 novembre 2018 11:05

TUTTO ESAURITO CONTRO LA JUVE, ECCO QUANTO GUADAGNERA' LA FIORENTINA

21 novembre 2018 23:25

Dabo: "Sono pronto a fare il regista. Voglio aiutare i compagni. L'attesa di Firenze per la Juve.."

14 novembre 2018 18:07

Le azioni della Juventus non sorridono più, crollo in borsa per la società bianconera. La colpa...

05 ottobre 2018 18:58

Stupro Ronaldo, Save the Children e EA Sport vogliono annullare i contratti pubblicitari

04 ottobre 2018 19:49

(FOTO) La Fiorentina fa gli auguri a Biraghi sfottendo la Juve: "C'è solo un Cristiano"

01 settembre 2018 16:15

(VIDEO) Juve che gaffe! La presentazione di Ronaldo su Twitter assomiglia molto a quella dell'Inter per Nainggolan

12 luglio 2018 10:54

Perchè il passaggio di Cristiano Ronaldo alla Juventus è un bene anche per la Fiorentina

04 luglio 2018 16:46

Marca sicuro, Cristiano Ronaldo ad un passo dalla Juventus. Contratto da quattro anni

03 luglio 2018 10:57

Juventus, il sogno è Ronaldo: il giocatore potrebbe arrivare. Anche l'ingaggio è pagabile

29 giugno 2018 11:50

VIDEO, La reazione dei tifosi viola al gol di Ronaldo. È delirio davanti al televisore

12 aprile 2018 11:48

Un rigore solare spezza i sogni di gloria della Juventus contro il Real Madrid

11 aprile 2018 22:58

Cristiano Ronaldo si incorona: "Sono il miglior giocatore della storia del calcio"

08 dicembre 2017 12:47

Retroscena Di Marzio, quando Cristiano Ronaldo fece le visite mediche per la Juventus ma poi saltò tutto per colpa di Salas

17 ottobre 2017 02:08

La partita di Madrid regala autostima alla Fiorentina. Cristiano Ronaldo fa il suo show tra i viola

24 agosto 2017 10:42

Gazzetta, la Fiorentina contro il Real Madrid si gioca l'orgoglio. E al posto di Icardi c'è Cristiano Ronaldo

23 agosto 2017 11:19

Il Real Madrid invita e paga tutto ai viola per un'amichevole di cui Pioli avrebbe fatto volentieri a meno

23 agosto 2017 10:59

Real Madrid-Juventus 4-1: gli spagnoli vincono con merito la finale di Champions League

03 giugno 2017 22:55

Sconcerti: "Cristiano Ronaldo alla Juventus starebbe in panchina" e sui social lo prendono in giro...

10 maggio 2017 14:55

Football Leaks: Ronaldo e 150 milioni evasi, un giudice spagnolo censura la diffusione di notizie...

07 dicembre 2016 11:09

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