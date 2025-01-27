Di Marzio: "Cristiano Ronaldo chiama Vlahovic, offerta dell'Al Nassr per il serbo, lui non è convinto"

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio al momento il serbo non sarebbe intenzionato a trasferirsi in Arabia

Come riportato da Gianluca Di Marzio durante la trasmissione Calciomercato su Sky Sport L'Al Nassr, il club saudita che ha già portato Cristiano Ronaldo in Arabia Saudita, avrebbe messo nel mirino Dusan Vlahovic. Secondo indiscrezioni, il club sarebbe pronto a fare un'offerta importante per convincere sia la Juventus che il centravanti serbo. La società bianconera, di fronte a una proposta economicamente vantaggiosa, sarebbe pronta a discuterne, lasciando uno spiraglio per una possibile trattativa.

Tuttavia, è il giocatore stesso a spegnere sul nascere ogni possibile sviluppo. Nonostante sia stato lusingato dall’offerta, che prevede cifre da capogiro sia per il trasferimento che per l’ingaggio personale, Vlahovic non sembra intenzionato a lasciare il calcio europeo in questo momento della sua carriera. Il serbo è infatti concentrato sui suoi obiettivi con la Juventus e ambisce a competere ai massimi livelli in Europa.

Pedullà: “Bondo priorità per Palladino, la Fiorentina farà un’offerta a titolo definitivo”

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