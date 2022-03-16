La stampa incorona l'ex Fiorentina Savic: "Partita mostruosa, non concede neanche le briciole a CR7"
A causa della marcatura dell'ex viola Savic, CR7 dopo 11 anni ha concluso una partita senza tirare in Champions League
L'Atletico Madrid ieri ha espugnato Old Trafford qualificandosi per i quarti di finale di Champions League. Tra i protagonisti della vittoria spagnola c'era anche l'ex viola Stefan Savic, che ha fatto una grande partita in marcatura su CR7 che dopo 11 anni non tira neanche in porta.
Questa la pagella di Tuttosport del difensore ex Fiorentina: "Voto 8, partita mostruosa. Non ha concesso nemmeno le briciole a Cristiano Ronaldo"
PAREJO INCORONA VLAHOVIC E CRITICA LA FIORENTINA
https://www.labaroviola.com/parejo-vlahovic-alla-fiorentina-era-il-capocannoniere-della-a-in-una-squadra-che-non-lotta-per-leuropa/169164/