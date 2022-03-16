Parejo: "Vlahovic? Alla Fiorentina era il capocannoniere della A in una squadra non in lotta per l’Europa”

Il centrocampista del Villareal Daniel Parejo presentando la sfida alla Juve ha parlato anche dell'ex viola Vlahovic

Db Torino 06/02/2022 - campionato di calcio serie A / Juventus-Hellas Verona / foto Daniele Buffa/Image Sport

nella foto: esultanza gol Dusan Vlahovic

Al quotidiano spagnolo AS, il centrocampista del Villareal (prossimo avversario della Juve in Champions) Dani Parejo, ha parlato anche dell'ex viola Dusan Vlahovic. Queste le sue parole:

"Vlahovic è un giocatore molto valido. Non a caso è costato 70 milioni. E' un attaccante che decide le partite e segna tanto. Alla Fiorentina era già capocannoniere, in una squadra che non lottava per un piazzamento in Champions o Europa League. I numeri parlano per lui, secondo me è uno dei tre migliori attaccanti del mondo”.

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