Burdisso: "Il mio compito a Firenze è quello di girare il mondo per offrire il meglio alla Fiorentina"

Nicolas Burdisso è arrivato a giugno a Firenze per affiancare Daniele Pradè nel lavoro sul mercato e con lo scouting della Fiorentina

Il direttore tecnico della Fiorentina e spalla di Daniele Pradè sul mercato, Nicolás Burdisso, ha parlato a Bolavip rilasciando una lunga intervista, queste le sue parole:

"Firenze mi tratta molto bene. È un posto molto caldo, molto bello da vivere, con una storia di un club che mi piace molto. È la capitale artistica d'Italia e che il tifoso porta. Hanno un grande senso di appartenenza alla loro città, alla sua storia. È una città pulita, medievale. È piccola, ma è un gioiello. Il fiorentino crede molto nella sua città e che trasferisce in campo con le richieste che chiede alla sua società, ai dirigenti e ai giocatori

Il mio compito è legato a un progetto e a un piano che sono iniziati ad inizio campionato quando mi hanno chiamato il direttore generale Joe Barone e il direttore Daniele Pradè. Due persone alle quali ho per ringraziare di cuore insieme al presidente Rocco Commisso che mi ha dato questa grande opportunità.

La prima cosa che tutti cerchiamo di identificare insieme è mantenere una linea sportiva. Nella scelta di un allenatore che ci permetta di trasmettere un'identità e, in base su quell'identità, iniziare a costruire un progetto. Ecco perché penso che la prima scelta sia stata molto importante. Abbiamo cercato di costruire una squadra con solide basi, mantenendo ciò che era veramente affidabile e apportando modifiche dove doveva essere fatto. I risultati sono visibili, sapendo sempre che dobbiamo migliorare.

Allo stesso modo, fa un'analogia con com'è stato quel 2019 da manager del Boca: "È un compito simile, solo chiaramente legato alla tecnica sportiva. Cerco di entrare meno nelle situazioni contrattuali, nelle trattative e sì a concentrarmi completamente sull'aspetto tecnico parte, la pianificazione, il piano di successione, collegando le tre aree principali del calcio professionistico, che è quello che richiede più tempo, l'area scouting, che è l'ultimo filtro, e il calcio giovanile, che è qualcosa a cui dedico molto. Si tratta di essere nelle partite della squadra primaverile, dell'U18, dell'U17 e tutto il resto in modo che, ovviamente, quando si costruisce la prima squadra, abbiamo i componenti migliori

Il mio focus non è solo sul Sud America. Quest'anno sono stato in tournée in tutto il mondo. Sarebbe un errore per me mi sono concentrato solo per conoscere a memoria i campionati argentini e vicini, come quello uruguaiano o quello brasiliano, che ovviamente conosco, ma ho fatto gli ultimi 15 anni della mia carriera in Europa, in Italia , e conosco il campionato italiano. E il mio lavoro consiste nel conoscere tutti i campionati. Anche quelli nuovi, quelli emergenti. Nel conoscere anche allenatori, giocatori, realtà, per fornire risorse e soluzioni alla Fiorentina

La mia forza è esserci e dare la mia esperienza. Dare il mio aiuto all'allenatore per lavorare insieme, al di là della nazionalità di ogni giocatore. Il fatto che ci sia Nico González o Lucas Torreira, che è uruguaiano, mi fa lo stesso piacere che ci siano ragazzi italiani, dell'est Europa, dell'Africa. Credo molto ed è questo che mi emoziona davvero, che dobbiamo lavorare insieme

Mi pongo sempre obiettivi personali, ma non sono importanti. La penso in questo modo. Gli obiettivi importanti sono quelli del club e della squadra. E in questo senso, quello che sottolineiamo sempre è quello di avere un'identità ben definita. Penso che stavamo conquistando quella. Adesso la gente chiede di andare in Europa (cioè qualificarsi per la Champions o l'Europa League), vincere questa, vincere l'altra. È normale. Inoltre, la domanda delle persone ci fa migliorare

Nel mio stesso compito, gareggio contro squadre europee che hanno obiettivi simili e che hanno progetti simili ai nostri. Parto dalla base che la qualità individuale della squadra, come club, come infrastruttura, come dinamica, deve essere costantemente migliorato. gestione interna. Sulla base di questo, vediamo che ci sono squadre in Europa che fanno bene. In Italia la stessa cosa e quelle sono le squadre che si guardano, tra virgolette, di lato. So che dobbiamo anticipare i momenti , che dobbiamo arrivare per primi e penso che in questo senso ci siamo mossi bene quest'anno. I risultati si vedono perché c'è una squadra che emoziona le persone

Quando mi hanno chiamato era per fare questo lavoro con una guida tecnica, proporre e lavorare insieme. Collaboro con il direttore generale, il direttore sportivo e io, che sono il direttore tecnico, con l'allenatore, con il capo scout (responsabile esplorazione) e con il responsabile della sezione giovanile. Tutti lavoriamo per dare soluzioni al presidente, che è quello che le chiede. Poi ci sono diversi profili: ci sono storici, giovani, buoni e meno bravi. In questo senso posso sapere come sono organizzati i club in Europa, qui è più facile e lineare mettere insieme i componenti di ogni struttura".

BUCCHIONI PARLA DEL NUOVO STADIO E NON SOLO

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