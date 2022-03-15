Bucchioni: "Non so se la Fiorentina giocherà nel nuovo Franchi. Viola in calo perchè gioca a ritmo basso"

Bucchioni ha parlato ai microfoni del Pentasport del momento della Fiorentina e di tutti i temi di casa viola

Il giornalista Enzo Bucchioni è intervenuto ai microfoni del Pentasport per parlare di Fiorentina. Queste le sue parole:

"La Fiorentina nelle ultime partite è stata piu' prevedibile perchè ha giocato a ritmi bassi e gli altri hanno anche cominciato a conoscerci. Con il tipo di gioco che facciamo se non facciamo girare la palla velocemente andiamo in difficoltà. Torreira? E' un giocatore rapido di testa e di piede. E' un giocatore fortissimo che la Fiorentina seguiva da tre anni. Stadio Franchi riqualificato? Non so se la Fiorentina andrà a giocarci. A Commisso non piace perchè lui voleva avere il controllo totale dei costi e dei tempi. Rimane però un'opera pubblica che non gli appartiene e che non puo' generare ricavi. La ristrutturazione non porterà utili al club. Il comune dovrà alzare il canone d'affitto alla viola. Non se anche la popolazione sarebbe favorevole a tutti i cambiamenti di Campo di Marte. Cabral? E' fuori condizione ma è un giocatore valido. Tornerà è giocatore e mi fido molto di Burdisso che lo ha visionato. Zurkowski? E' cresciuto moltissimo nell'Empoli. Giocatore che fa gol e va senza palla. La Fiorentina lo metterà nella rosa".

AGROPPI CRITICA IL PARCO ATTACCANTI DELLA FIORENTINA

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