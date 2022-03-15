Agroppi: "La Fiorentina con Vlahovic, Chiesa e Bernardeschi sarebbe una top. Adesso è senza attaccanti"

L'ex allenatore della Fiorentina Aldo Agroppi ha parlato dell'attacco della Fiorentina che dopo la partenza di Vlahovic non lo convince

A Teletruria, ha parlato l’ex allenatore della Fiorentina Aldo Agroppi. Queste le sue parole:

"Fiorentina? C’è qualche calciatore bravo, ma manca l’attaccante. Pensate se avessero tenuto Bernardeschi, Chiesa, Vlahovic, avrebbero avuto uno squadrone. I viola stanno facendo bene, anche se non hanno più punte valide. La Fiorentina di quest’anno non è una grande squadra, ma non è nemmeno una squadra mediocre”.

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