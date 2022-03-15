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Valcareggi: "Juve ha preso Vlahovic perchè andava male. Fiorentina non ha avuto tempo per sostituirlo"

Valcareggi ha raccontato come mai Vlahovic è andato subito alla Juventus e detto che la Fiorentina non ha avuto tempo per sostituirlo

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 marzo 2022 12:26
Valcareggi: "Juve ha preso Vlahovic perchè andava male. Fiorentina non ha avuto tempo per sostituirlo" -
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Il noto procuratore tifoso della Fiorentina Furio Valcareggi ha parlato ai microfoni di Toscana TV, svelando dei retroscena sulla partenza di Vlahovic. Queste le sue parole:

"Vlahovic? Mi danno per certo che la Juve non lo avrebbe preso se non fosse andata male in campionato. Lui ha comunicato alla Fiorentina di voler andar via subito. E questo è il motivo perché la Fiorentina non ha potuto programmare meglio per il sostituto”.

ECCO QUANDO SI POTREBBE RECUPERARE FIORENTINA-UDINESE

 

 

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