Valcareggi: "Juve ha preso Vlahovic perchè andava male. Fiorentina non ha avuto tempo per sostituirlo"

Valcareggi ha raccontato come mai Vlahovic è andato subito alla Juventus e detto che la Fiorentina non ha avuto tempo per sostituirlo

A cura di Redazione Labaroviola 15 marzo 2022 12:26

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