Notizie Agroppi Fiorentina

Nessun minuto di silenzio per Agroppi nella Supercoppa a Riyadh. Si vogliono evitare i fischi
02 gennaio 2025 14:10
Graziani ricorda Agroppi: "Era come un fratello più grande, al Toro mi prese sotto la sua protezione"
02 gennaio 2025 13:37
Lutto Agroppi: la Fiorentina esprime profondo cordoglio per la scomparsa dell'ex tecnico viola
02 gennaio 2025 11:53
Lutto nel mondo del calcio, addio ad Agroppi. Oltre 40 gare sulla panchina della Fiorentina. Il cordoglio del club
02 gennaio 2025 10:45
Calcio in lutto è morto Aldo Agroppi, l'ex Fiorentina aveva 80 anni e da qualche giorno era in terapia intensiva
02 gennaio 2025 10:24
Agroppi: "Fiorentina squadra disgraziata senza attaccante. Commisso trovi qualcuno che spenda bene"
01 marzo 2024 14:35
Agroppi: "Sono depresso, è il cancro dell'anima. A Firenze mi volevano picchiare per l'esclusione di Antognoni"
04 febbraio 2023 16:14
Agroppi durissimo: "Calcio in mano a dei cretini. Portieri terrorizzati dalla costruzione dal basso"
04 maggio 2022 15:58
Agroppi non condivide scelta di Italiano: "Ma quale promessa a Dragowski, non è mica il tuo figliolo"
22 aprile 2022 14:51
Agroppi: "La Fiorentina con Vlahovic, Chiesa e Bernardeschi sarebbe una top. Adesso è senza attaccanti"
15 marzo 2022 13:34
Agroppi: "Capisco Prandelli, so cos'è lo stress, avverti un senso di colpa. E' un mestiere che ti ammazza"
23 marzo 2021 20:22
Agroppi: "Castrovilli è discontinuo, leviamogli la maglia numero 10, gli pesa troppo"
29 gennaio 2021 18:48
Agroppi: "Pirlo tecnico triste. Vlahovic scelta ripagata. Vi spiego il capolavoro tattico di Prandelli.."
23 dicembre 2020 20:08
Auguri Aldo Agroppi! Spegne 76 candeline l'ex allenatore col cuore diviso fra Fiorentina e Torino
14 aprile 2020 11:14
Agroppi: "C'è bisogno di rinforzi. Commisso per me si è già stufato, serve a capo uno come Antognoni"
28 dicembre 2019 18:51
Agroppi: "Il Franchi è la storia della Fiorentina, giochiamo una partita lì e una allo stadio nuovo"
13 ottobre 2019 12:13
Agroppi: "Simeone e Chiesa devono migliorare l'intesa. 5° posto varrebbe come lo scudetto"
27 ottobre 2018 14:31
Agroppi:" Marotta via dalla Juve per gelosie, dava fastidio a qualcuno.."
02 ottobre 2018 20:44
Agroppi: "I giocatori devono impegnarsi sempre e non solo dopo la morte di Astori."
19 marzo 2018 11:57
Agroppi: "Avrei voluto parlare e litigare con Astori. Adesso il risultato non conta, ma va onorata la memoria"
15 marzo 2018 11:54
Agroppi: "Calciatori viola scarsi professionisti. I Della Valle? Ormai non ci sono più"
30 gennaio 2018 17:32
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