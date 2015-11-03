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Notizie Agroppi Fiorentina

Nessun minuto di silenzio per Agroppi nella Supercoppa a Riyadh. Si vogliono evitare i fischi

02 gennaio 2025 14:10

Graziani ricorda Agroppi: "Era come un fratello più grande, al Toro mi prese sotto la sua protezione"

02 gennaio 2025 13:37

Lutto Agroppi: la Fiorentina esprime profondo cordoglio per la scomparsa dell'ex tecnico viola

02 gennaio 2025 11:53

Lutto nel mondo del calcio, addio ad Agroppi. Oltre 40 gare sulla panchina della Fiorentina. Il cordoglio del club

02 gennaio 2025 10:45

Calcio in lutto è morto Aldo Agroppi, l'ex Fiorentina aveva 80 anni e da qualche giorno era in terapia intensiva

02 gennaio 2025 10:24

Agroppi: "Fiorentina squadra disgraziata senza attaccante. Commisso trovi qualcuno che spenda bene"

01 marzo 2024 14:35

Agroppi: "Sono depresso, è il cancro dell'anima. A Firenze mi volevano picchiare per l'esclusione di Antognoni"

04 febbraio 2023 16:14

Agroppi durissimo: "Calcio in mano a dei cretini. Portieri terrorizzati dalla costruzione dal basso"

04 maggio 2022 15:58

Agroppi non condivide scelta di Italiano: "Ma quale promessa a Dragowski, non è mica il tuo figliolo"

22 aprile 2022 14:51

Agroppi: "La Fiorentina con Vlahovic, Chiesa e Bernardeschi sarebbe una top. Adesso è senza attaccanti"

15 marzo 2022 13:34

Agroppi: "Capisco Prandelli, so cos'è lo stress, avverti un senso di colpa. E' un mestiere che ti ammazza"

23 marzo 2021 20:22

Agroppi: "Castrovilli è discontinuo, leviamogli la maglia numero 10, gli pesa troppo"

29 gennaio 2021 18:48

Agroppi: "Pirlo tecnico triste. Vlahovic scelta ripagata. Vi spiego il capolavoro tattico di Prandelli.."

23 dicembre 2020 20:08

Auguri Aldo Agroppi! Spegne 76 candeline l'ex allenatore col cuore diviso fra Fiorentina e Torino

14 aprile 2020 11:14

Agroppi: "C'è bisogno di rinforzi. Commisso per me si è già stufato, serve a capo uno come Antognoni"

28 dicembre 2019 18:51

Agroppi: "Il Franchi è la storia della Fiorentina, giochiamo una partita lì e una allo stadio nuovo"

13 ottobre 2019 12:13

Agroppi: "Simeone e Chiesa devono migliorare l'intesa. 5° posto varrebbe come lo scudetto"

27 ottobre 2018 14:31

Agroppi:" Marotta via dalla Juve per gelosie, dava fastidio a qualcuno.."

02 ottobre 2018 20:44

Agroppi: "I giocatori devono impegnarsi sempre e non solo dopo la morte di Astori."

19 marzo 2018 11:57

Agroppi: "Avrei voluto parlare e litigare con Astori. Adesso il risultato non conta, ma va onorata la memoria"

15 marzo 2018 11:54

Agroppi: "Calciatori viola scarsi professionisti. I Della Valle? Ormai non ci sono più"

30 gennaio 2018 17:32

Agroppi: "Napoli stanco, Hamsik inesistente. I giocatori trombino di meno, io parlavo con le mogli"

11 dicembre 2017 21:39

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