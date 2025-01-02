Nessun minuto di silenzio per Agroppi nella Supercoppa a Riyadh. Si vogliono evitare i fischi

Non ci sarà il minuto di silenzio per Aldo Agroppi durante le partite di Supercoppa. A differenza di quanto inizialmente annunciato, il minuto di silenzio in memoria di Aldo Agroppi non sarà osservato...

Non ci sarà il minuto di silenzio per Aldo Agroppi durante le partite di Supercoppa. A differenza di quanto inizialmente annunciato, il minuto di silenzio in memoria di Aldo Agroppi non sarà osservato a Riyadh in occasione delle gare di Supercoppa italiana, competizione che prenderà il via questa sera con la prima semifinale tra Inter e Atalanta, in programma alle 20 ora italiana all'Al-Awwal Park Stadium.

"Per commemorare Agroppi, a partire dalle semifinali di Supercoppa italiana e per tutte le partite del weekend (compresi anticipi e posticipi) verrà osservato un minuto di silenzio", questo il testo del comunicato stampa diffuso dalla Federcalcio attraverso i propri canali, che faceva esplicito riferimento alle gare in terra araba. Poi, il passo indietro, avvenuto di concerto tra la Figc e la Lega Serie A.

Le ragioni di questa retromarcia si legano ai precedenti, avvenuti proprio a Riyadh in Supercoppa spagnola e italiana, in occasione delle commemorazioni di Franck Beckenbauer e Gigi Riva. In entrambi i casi i rispettivi minuti di silenzio furono fischiati dal pubblico locale, nella cui tradizione il silenzio non è associato al lutto. Si è scelto, revocando questo tipo di commemorazione, di evitare che lo spettacolo, sconcertante per il pubblico italiano ed europeo, si ripetesse, e che quindi la memoria di Agroppi venisse fischiata.

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