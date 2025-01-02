Arriva l'ufficialità: Nicolas Valentini è un nuovo giocatore della Fiorentina, contratto fino al 2029

La Fiorentina ha ufficializzato l'acquisto di Valentini, proveniente dal Boca. Il difensore argentino ha firmato coi viola fino al 2029

Dopo aver chiuso il colpo la scorsa estate, il difensore argentino Nicolas Valentini è arrivato ieri a Firenze, ed è subito sceso in campo per l'allenamento a porte aperte allo stadio Artemio Franchi. In mattinata, la società gigliata ha ufficializzato il suo acquisto tramite un comunicato: da oggi, Valentini è ufficialmente un calciatore della Fiorentina, con un contratto fino al 2029. Di seguito la nota di ACF:

Fiorentina comunica che il calciatore Nicolás Valentini è, da oggi, ufficialmente un calciatore viola ha firmato un contratto fino al 2029.

Valentini, nato il 6 Aprile del 2001, nelle ultime stagioni ha indossato la maglia del Boca Juniors. Il neo calciatore gigliato vanta inoltre 8 presenze con la maglia della Nazionale Argentina Under 23. Nicolàs Valentini ha scelto la maglia numero 14.

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