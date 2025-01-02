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Arriva l'ufficialità: Nicolas Valentini è un nuovo giocatore della Fiorentina, contratto fino al 2029

La Fiorentina ha ufficializzato l'acquisto di Valentini, proveniente dal Boca. Il difensore argentino ha firmato coi viola fino al 2029

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 gennaio 2025 13:09
Arriva l'ufficialità: Nicolas Valentini è un nuovo giocatore della Fiorentina, contratto fino al 2029 -
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Dopo aver chiuso il colpo la scorsa estate, il difensore argentino Nicolas Valentini è arrivato ieri a Firenze, ed è subito sceso in campo per l'allenamento a porte aperte allo stadio Artemio Franchi. In mattinata, la società gigliata ha ufficializzato il suo acquisto tramite un comunicato: da oggi, Valentini è ufficialmente un calciatore della Fiorentina, con un contratto fino al 2029. Di seguito la nota di ACF:

Fiorentina comunica che il calciatore Nicolás Valentini è, da oggi, ufficialmente un calciatore viola ha firmato un contratto fino al 2029.

Valentini, nato il 6 Aprile del 2001, nelle ultime stagioni ha indossato la maglia del Boca Juniors. Il neo calciatore gigliato vanta inoltre 8 presenze con la maglia della Nazionale Argentina Under 23. Nicolàs Valentini ha scelto la maglia numero 14.

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