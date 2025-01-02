Fiorentina-Napoli sarà arbitrata da Manganiello: i Viola non hanno mai perso con il fischietto piemontese

Nei 6 precedenti con Manganiello, la Fiorentina ha ottenuto 3 vittorie e 3 pareggi, senza mai perdere. Per lui ritorno al Franchi dopo 2 anni

L’AIA ha da poco rese note le designazioni arbitrali per la 19esima giornata di Serie A, l’ultima del girone di ritorno, in cui la Fiorentina di mister Palladino affronterà il Napoli di Conte. La gara, che si disputerà allo stadio Artemio Franchi questo sabato alle ore 18, è stata affidata a Gianluca Manganiello, con Di Paolo al VAR e Maggioni all’AVAR.

Sono assolutamente positivi i precedenti dell’arbitro piemontese con la Fiorentina. Infatti, nei 6 incroci, la Viola non ha mai perso, collezionando 3 vittorie e 3 pareggi. L’ultimo precedente risale a 2 anni fa, quando la Fiorentina di Italiano sconfisse il Sassuolo per 2 a 1 con gol di Saponara e di Nico Gonzalez su rigore.

Di seguito la designazione completa:

MANGANIELLO

GIALLATINI – COLAROSSI

IV: RAPUANO

VAR: DI PAOLO

AVAR: MAGGIONI

LA VOCE SU CHIESA

https://www.labaroviola.com/tmw-la-fiorentina-sta-cercando-di-capire-se-ci-sono-i-margini-per-riprendere-chiesa-non-sono-voci/283065/