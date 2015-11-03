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Notizie Manganiello Fiorentina

Sarà l'arbitro Manganiello a dirigere Fiorentina-Parma. Una sola sconfitta per i viola in sette sfide

09 aprile 2025 14:30

Fiorentina-Napoli sarà arbitrata da Manganiello: i Viola non hanno mai perso con il fischietto piemontese

02 gennaio 2025 12:57

Moviola CorSport: "Giusto il rigore per il Verona, Milenkovic calcia la gamba di Lasagna"

07 marzo 2022 10:27

Moviola CorSport, il gol di Verde è regolare, Caceres sana il fuorigioco. Manganiello da 6,5

19 ottobre 2020 13:04

Moviola Gazzetta, ok il gol dello Spezia, Caceres sana (con una giocata intenzionale) il fuorigioco

19 ottobre 2020 09:06

Spezia-Fiorentina, l'arbitro della gara sarà Manganiello di Pinerolo, al VAR Banti di Livorono

15 ottobre 2020 14:28

Fiorentina-Cagliari sarà diretta da Manganiello della sezione di Pinerolo. Al Var ci sarà Pairetto

07 luglio 2020 11:36

Moviola CorSport: manca un calcio di rigore all'Atalanta, giusto il rosso per Pezzella

16 gennaio 2020 11:21

Moviola Gazzetta: sul braccio in area di Ceccherini doveva esserci il review, giusta l'espulsione di Pezzella

16 gennaio 2020 11:12

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