Notizie Manganiello Fiorentina

Sarà l'arbitro Manganiello a dirigere Fiorentina-Parma. Una sola sconfitta per i viola in sette sfide
09 aprile 2025 14:30
Fiorentina-Napoli sarà arbitrata da Manganiello: i Viola non hanno mai perso con il fischietto piemontese
02 gennaio 2025 12:57
Moviola CorSport: "Giusto il rigore per il Verona, Milenkovic calcia la gamba di Lasagna"
07 marzo 2022 10:27
Moviola CorSport, il gol di Verde è regolare, Caceres sana il fuorigioco. Manganiello da 6,5
19 ottobre 2020 13:04
Moviola Gazzetta, ok il gol dello Spezia, Caceres sana (con una giocata intenzionale) il fuorigioco
19 ottobre 2020 09:06
Spezia-Fiorentina, l'arbitro della gara sarà Manganiello di Pinerolo, al VAR Banti di Livorono
15 ottobre 2020 14:28
Fiorentina-Cagliari sarà diretta da Manganiello della sezione di Pinerolo. Al Var ci sarà Pairetto
07 luglio 2020 11:36
Moviola CorSport: manca un calcio di rigore all'Atalanta, giusto il rosso per Pezzella
16 gennaio 2020 11:21
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