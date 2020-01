Questa la moviola del Corriere dello Sport: “Manca un calcio di rigore per l’Atalanta: lancio verso l’area viola, saltano Ceccherini e, dietro di lui, Muriel che, però non lo tocca e non lo ostacola. Ceccherini è in leggero ritardo, il braccio destro si muove verso il pallone e lo addomestica per evitare che lo stesso passi. Manganiello è impallato dal corpo dello stesso giocatore viola e dall’avversario, Banti però ha le immagini dal retroporta, il contatto è chiaro. Pezzella cade dopo un non-contatto con Ilicic che davanti a lui tentava di calciare il pallone, questo potrebbe aver condizionato lo stesso viola, il che non lo salva dalla simulazione”.