Sarà l’arbitro Manganiello a dirigere Fiorentina-Parma. Una sola sconfitta per i viola in sette sfide

Fiorentina – Parma, che si giocherà domenica 13 aprile allo stadio Artemio Franchi, sarà la centesima direzione di gara in Serie A per Gianluca Manganiello, e la settima in questa stagione. I precedenti della Fiorentina con Manganiello in Serie A sono sette: tre vittorie, tre pareggi e una sconfitta con l’ultima sfida che risale al 4 gennaio 2025 con la sconfitta rimediata dai viola contro il Napoli per 3-0.

Due invece i precedenti in Coppa Italia, che vedono i viola trionfanti in entrambi i casi: prima con il 7-1 inflitto alla Roma nella stagione 2018/19 e l’anno successivo negli ottavi di finale con il 2-1 contro l’Atalanta.

Interessante sottolineare come Manganiello non abbia mai estratto un cartellino rosso diretto nei confronti dei gigliati e abbia inflitto ai viola una sola doppia ammonizione. I precedenti con l’arbitro piemontese sorridono quindi ai viola.