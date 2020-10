“Pranzo pesante al Dall’Ara: complessa la direzione di Doveri in Bologna-Sassuolo. Il fischietto di Roma, ha scritto oggi La Gazzetta dello Sport, adotta un metro molto permissivo che in alcune circostanze lascia perplessi. Gli episodi chiave, però, sono dalla sua parte. Sulla rete del 2-1 del Bologna il Sassuolo lamenta un contatto tra Schouten e Djuricic nella partenza dell’azione, ma non ci sono gli estremi per annullare la rete di Svanberg, nonostante le proteste di Caputo e Berardi. Nella ripresa è il rossoblù Hickey a lamentare una trattenuta di Caputo che va a impattare di testa l’angolo di Raspadori svirgolato da Palacio. Deviazione volontaria o rimpallo.

Su questa differenza si è materializzato il caso arbitrale più interessante del week-end che si è materializzata ieri in Spezia- Fiorentina dopo che aveva fatto capolino un caso simile 24 ore prima. Sabato nel derby di Milano la Var aveva cancellato il fallo da rigore di Donnarumma su Lukaku perché nello svolgimento dell’azione il belga – servito da Eriksen – si trovava in posizione di fuorigioco e il tocco di Kjaer prima che gli arrivasse il pallone non era una giocata volontaria. Situazione opposta ieri a Cesena, nella sfida tra i liguri e i viola: al 39’ del p.t. Terzi verticalizza per Verde in chiara posizione di fuorigioco, ma sul lancio del difensore Caceres tenta il rinvio svirgolando però il pallone che raggiunge l’attaccante spezzino. In questo caso quella del difensore viola è una giocata volontaria che sana la posizione di offside iniziale. La decisione di Manganiello d’invalidare la rete trova il conforto del Var che analizza l’azione e conferma la decisione del direttore di gara, autore nel complesso di una buona prova, con gestione adeguata dei fischi e dei provvedimenti disciplinari”.

