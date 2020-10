Gazzetta, Sarri sempre più vicino alla risoluzione con la Juventus. Nel futuro la Fiorentina?

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, nella giornata di oggi Maurizio Sarri avrebbe intensificato i contatti con la società bianconera per la risoluzione anticipata del contratto. Sarri, dopo il suo divorzio dalla Juventus, si trova al momento senza panchina. Il tecnico toscano attende di rescindere il proprio contratto con il club bianconero, ma potrebbe non tornare subito in pista. Come riportato dunque dalla Gazzetta dello Sport, l’ex mister juventino potrebbe infatti aspettare prima di lanciarsi in una nuova avventura. Sulle sue tracce ci sono Roma e Fiorentina.

