Dopo lo schifo contro la Sampdoria, queste le parole che proprio il patron della Fiorentina Rocco Commisso aveva usato per commentare la partita persa contro la squadra blucerchiata, nemmeno l’umiliazione di essere stati dominati e rimontati dallo Spezia smuovono Rocco Commisso nella sua scelta, quella di scegliere e confermare Beppe Iachini sulla panchina della Fiorentina.

Infatti dopo la partita, l’ipotesi di mandar via Iachini non è stata presa nemmeno in considerazione della proprietà viola per il momento. Daniele Pradè, che ha svolto la consueta intervista nel post partita ma solo ai canali ufficiali del club viola, non è stato nemmeno interpellato su questa decisione. Al momento dunque, avanti con Beppe Iachini senza alcun dubbio.

Flavio Ognissanti

