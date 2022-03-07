Moviola CorSport: "Giusto il rigore per il Verona, Milenkovic calcia la gamba di Lasagna"

Buona partita quella di Manganiello secondo il Corriere dello Sport oggi in edicola

Oggi nelle pagine del Corriere dello Sport troviamo la moviola di Fiorentina-Verona: "Non dispiace Manganiello, la partita non è semplice come dimostrano i trenta falli fischiati però non ci sono episodi da moviola tali da inficiare la sua prestazione. Fischia subito in campo il rigore per il Verona con una curiosità. In media le ammonizioni fatto. Milenkovic cerca l'intervento sul pallone, Lasagna è più veloce e lesto di lui, lo anticipa, il difensore viola finisce per calciare la gamba dell'avversario".

LEGGI ANCHE, REPUBBLICA SCRIVE: “FIORENTINA SENZA ALI E UN PO’ SMARRITA, PER L’EUROPA LA STRADA SI FA DURA”

https://www.labaroviola.com/repubblica-scrive-fiorentina-senza-ali-e-un-po-smarrita-per-leuropa-la-strada-si-fa-dura/168052/