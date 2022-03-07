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Repubblica scrive: "Fiorentina senza ali e un po' smarrita, per l'Europa la strada si fa dura"

Sugli esterni la Fiorentina deve ancora ritrovare il suo equilibrio

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 marzo 2022 09:57
Repubblica scrive: "Fiorentina senza ali e un po' smarrita, per l'Europa la strada si fa dura" - Firenze, stadio A.Franchi, 20.02.2021, Fiorentina-Atalanta, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 20.02.2021, Fiorentina-Atalanta, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Esultanza Krzysztof Piatek

Oggi su Repubblica troviamo un commento firmato da Giuseppe Calabrese: "Un piccolo punto troppo poco per accontentarsi. La Fiorentina doveva vincere. La squadra di Italiano fa fatica a trovare un suo equilibrio soprattutto sugli esterni. L'Europa un sogno che rimane vivo ma che ha bisogno di una spinta per diventare concretamente un obiettivo. La classifica tiene ancora tutto aperto però mentre si ha la sensazione che le altre squadre stanno trovando la loro dimensione la Fiorentina sembra un po' smarrita".

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