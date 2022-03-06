Basile difende Milenkovic: "Ha qualche pausa letale, ma è uno dei pochi giocatori a due dimensioni"

Basile su Milenkovic: "Lo difendo perchè sa attaccare e difendere, Gli altri, mediamente, sanno fare bene solo una delle due fasi

Massimo Basile ha difeso Nikola Milenkovic attraverso un tweet apparso sul profilo Twitter del giornalista dopo il rigore causato dal serbo. Ecco le sue parole: "Difendo Milenkovic perché, pur con qualche pausa letale, è uno dei pochi giocatori che ha due dimensioni, in difesa e in attacco. Gli altri sanno fare mediamente bene una cosa, mai due".

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