Basile difende Milenkovic: "Ha qualche pausa letale, ma è uno dei pochi giocatori a due dimensioni"
Basile su Milenkovic: "Lo difendo perchè sa attaccare e difendere, Gli altri, mediamente, sanno fare bene solo una delle due fasi
A cura di Redazione Labaroviola
06 marzo 2022 22:11
Massimo Basile ha difeso Nikola Milenkovic attraverso un tweet apparso sul profilo Twitter del giornalista dopo il rigore causato dal serbo. Ecco le sue parole: "Difendo Milenkovic perché, pur con qualche pausa letale, è uno dei pochi giocatori che ha due dimensioni, in difesa e in attacco. Gli altri sanno fare mediamente bene una cosa, mai due".
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