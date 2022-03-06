PAGELLE VIOLA, TORREIRA MIGLIORE IN CAMPO, MALE VENUTI E CASTROVILLI, BENE IGOR

Pareggia la Fiorentina in casa contro il Verona, apre Piatek e pareggia Caprari su rigore, tutto nel primo tempo, le pagelle viola

Fiorentina di scena in casa contro il Verona, i voti dei giocatori viola scesi in campo

TERRACCIANO 7 Il suo intervento su Lasagna nel primo tempo è provvidenziale

VENUTI 5,5 Dalle sue parti si passa sempre, Caprari il primo tempo lo punta e lo salta con una semplicità disarmante. Va molto meglio in fase offensiva nel secondo tempo

MILENKOVIC 6 Colpevole del fallo del rigore dove è in ritardo. Il resto della gara è perfetto in ogni intervento. Grande chiusura di Faraoni dopo un grave errore di Biraghi

IGOR 6,5 Gara ordinata, con l'aiuto di tutta la difesa tiene bene Lasagna e Simeone, non passa nulla dalle sue parti

BIRAGHI 6 Ordinato, serve un grande assist per Piatek che non sfrutta. Poi perde un pallone sanguinoso con Milenkovic che ci mette una pezza

TORREIRA 6.5 Grande partita, Lucas gioca con grande generosità, è sempre il primo a chiamare il pressing, si mangia un gol ma va sempre a inserirsi anche se non sarebbe proprio il suo mestiere, è uno dei migliori in campo

CASTROVILLI 5.5 Un passo indietro rispetto alle ultime partite, molle, non incide, perde tanti palloni e spesso si va a chiudere negli spazi. Molto meglio nel secondo tempo per piglio e velocità

MALEH 5 Quasi assente nel primo tempo, si va sovrastare dagli avversari

IKONE' 6 Si guadagna la sufficienza perchè grazie ad una sua azione nasce il gol di Piatek, Il resto della partita è parecchio spento e spesso sbaglia cose facili

SAPONARA 5 Non si vede mai, è lento ed è sempre fuori dal gioco. Italiano lo toglie dopo il primo tempo

PIATEK 6,5 Segna, ci va vicino anche nel secondo tempo. Perde spesso i duelli con il diretto avversario lontano dall'area di rigore, su questo aspetto deve migliorare

DUNCAN 6,5 Entra bene, si propone, è preciso, lotta con intelligenza e ardore.

SOTTIL 6,5 Bellissimo un pallone dato per Torreira, solo da mettere dentro, entra bene e fa meglio di Saponara, anche se onestamente, non ci voleva tanto. Vivace

CALLEJON 6,5 Serve un grande assist per Torreira che non sfrutta, presente sulla fascia, prova a creare più di un pericolo

CASSANO ATTACCA ALLEGRI

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