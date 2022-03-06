Cassano demolisce Allegri: "A Firenze ha giocato vergognosamente e ha detto «Buona partita»"

Antonio Cassano omaggia la Fiorentina e va contro la Juventus, il suo commento sulla semifinale di Coppa Italia

Antonio Cassano ha parlato della semifinale di Coppa Italia tra Fiorentina e Juventus, questo il commento alla Bobo Tv

"Ho visto la partita tra Fiorentina e Juventus, lascia stare le statistiche, a volte possono ancora raccontare una partita diversa dalla realtà, ma non è questo il caso, la Fiorentina ha giocato meravigliosamente bene, l'altra invece ha giocato in maniera vergognosa, ma la cosa che mi fa più arrabbiare è la frase di Allegri "Abbiamo fatto una buona partita" facendo autorete e giocando alla carlona, ma cosa che hai fatto una buona partita? Dovevi ammazzare il campionato e vai avanti a questa maniera. Alla fine probabile anche che ti ritrovi in finale di Coppa Italia, incredibile"

IL FRATELLO DI ASTORI RINGRAZIA FIRENZE

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