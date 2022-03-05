Parla il fratello di Astori: "Grazie ai tifosi della Fiorentina per come ricordano con il cuore Davide"
In occasione della partita in onore di Davide Astori ha parlato anche il fratello del capitano, Bruno Astori
Quest'oggi a Signa si è giocata (dalle 17) la partita tra la Curva Fiesole e alcune tra le gloria viola in memoria di Davide Astori, presente anche il fratello dell'eterno capitano della Fiorentina, Bruno Astori, queste le sue parole raccolte da Radio Bruno:
"Noi torniamo sempre volentieri a Firenze, la tifoseria ci dimostra sempre molto affetto ogni domenica. Non c'è nulla di dovuto, sono tutti gesti che arrivano dal cuore, non è affatto scontato, la gente ci tiene. Biraghi come Pezzella hanno saputo dare a Firenze il messaggio che Astori ha dato quando era a Firenze. Durante tutto l'anno ci arrivano sempre richieste di saluti da ex compagni e dalla società stessa, siamo contenti" conclude Bruno Astori.
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