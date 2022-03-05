Italiano senza dubbi: "Domani giocherà Venuti più altri dieci. Palla è uscita dalle mani di Terracciano"

Vincenzo Italiano ha parlato anche di Lorenzo Venuti dopo lo sfortunato autogol nei minuti finali contro la Juventus

Vincenzo Italiano, nel corso della sua conferenza stampa, ha parlato anche dell'autogol di Venuti contro la Juventus:

"Venuti giocherà domani, lui più altri dieci. Sono contento perchè giochiamo subito, ha l'occasione di poter far vedere la sua reazione e il suo valore, non è stata sua la responsabilità di quel gol, la palla è uscita fuori dalle mani di Terracciano e lui se l'è vista sbattere contro, si è trattato di un episodio e un aspetto negativo che non lo condizionerà, domani lo farà vedere quanto è bravo. Avete visto tutti la sua reazione, è un ragazzo che ci tiene davvero tanto. Mi auguro che lui sia uno dei protagonisti della partita di domani"

https://www.labaroviola.com/italiano-contro-la-juventus-prestazione-straordinaria-nico-gonzalez-si-e-allenato-una-sola-volta/167887/