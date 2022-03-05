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Italiano senza dubbi: "Domani giocherà Venuti più altri dieci. Palla è uscita dalle mani di Terracciano"

Vincenzo Italiano ha parlato anche di Lorenzo Venuti dopo lo sfortunato autogol nei minuti finali contro la Juventus

A cura di Flavio Ognissanti
05 marzo 2022 15:09
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Italiano senza dubbi: "Domani giocherà Venuti più altri dieci. Palla è uscita dalle mani di Terracciano"

Vincenzo Italiano, nel corso della sua conferenza stampa, ha parlato anche dell'autogol di Venuti contro la Juventus:

"Venuti giocherà domani, lui più altri dieci. Sono contento perchè giochiamo subito, ha l'occasione di poter far vedere la sua reazione e il suo valore, non è stata sua la responsabilità di quel gol, la palla è uscita fuori dalle mani di Terracciano e lui se l'è vista sbattere contro, si è trattato di un episodio e un aspetto negativo che non lo condizionerà, domani lo farà vedere quanto è bravo. Avete visto tutti la sua reazione, è un ragazzo che ci tiene davvero tanto. Mi auguro che lui sia uno dei protagonisti della partita di domani"

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