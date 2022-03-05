Italiano: "Contro la Juventus prestazione straordinaria. Nico Gonzalez si è allenato una sola volta"

A pochi giorni dalla partita contro la Juventus la Fiorentina scende in campo in campionato contro il Verona, ne ha parlato Italiano in conferenza stampa

L'allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato a in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Verona, le sue parole:

"La partita contro la Juventus abbiamo fatto una partita straordinaria, ho detto alla squadra che se giochiamo cosi siamo di altissimo livello, vuol dire che non ci facciamo condizionare dal suo blasone. Se giochiamo sempre cosi possiamo fare grandi cosi. Fino ad ora non lo abbiamo fatto, abbiamo fatto alti e bassi, su questo dobbiamo migliorare. Il Verona è in fiducia, il suo attaccante ha fatto tre gol.

Nico non ha giocato perchè aveva la febbre e per 3 giorni non si era allenato, si è allenato solo oggi, in 8 giorni ha fatto un allenamento e mezzo. Contro la Juventus non è stato facile per Piatek, ci sono momenti in cui arrivano palloni sporchi e momenti in cui le cose vanno meglio. Ho sentito dire che l'Inter aveva problemi in attacco, poi in una partita si sono sbloccati entrambi i suoi attaccanti. Piatek mi ha colpito per la sua professionalità e per la sua disponibilità, nelle ultima partite abbiamo tirato in porta 40 volte e abbiamo fatto 1 solo gol, la concretezza arriverà, ne sono certo, non può essere diversamente. Il problema sarebbe se non creiamo cosi tanto, ma io vedo una Fiorentina in crescita, sono contento e fiducioso.

Voglio creare tanto e concedere poco, nelle ultime partite lo abbiamo fatto. Non è scontato creare tutte queste occasioni da gol, chi ha un'occasione deve pensare che sia l'ultima palla della partita perchè non è detto che ne arrivino altri.

Siamo in quella posizione e lotteremo fino alla fine per stare in quelle zone di classifica, non siamo partita per l'Europa, ci siamo presi il merito di lottare per questo obiettivo, se giocheremo sempre come contro la Juventus ne perderemo poche, abbiamo una classifica fantastica e abbiamo una partita in meno. Siamo contenti e felici, abbiamo giocato una semifinale di Coppa Italia, lotteremo con le unghie.

A saperlo prima avremmo fatto cambiare prima il procuratore a Castrovilli (ride ndr) nelle ultime 3 partite è stato il Castrovilli che ci aspettiamo, poteva fare anche gol, contro la Juventus ha fatto una grande partita. Ve lo dicevo, è un campione d'Europa, non poteva non alzare il livello delle sue prestazioni, può fare assist e gol. Ha dentro tanto, si allena bene, ascolta, quando sbaglia alza il braccio consapevole, stiamo aspettando il Castrovilli che può essere la ciliegina sulla torta.

Il Verona è un squadra che in verticale fa paura, il trequarti accompagna, sta facendo bene da anni, l'attacco in profondità di Caprari e Simeone ci deve far stare attenti, Tudor sta facendo un grande lavoro con prestazioni e grandi capacità.

Odriozola non è a disposizione, ha un fastidio al ginocchio, nulla di particolare, lo recuperiamo. Sui portieri aveva portato bene contro l'Atalanta dire che ci pensavo nella notte e quindi lo ripeto.

Mi fa piacere parlare di Igor e di calciatori che stanno crescendo. Igor con il suo mancino può trovare linee di passaggio ancora maggiori, se si convince può diventare ancora più forte, si allena bene, reagisce agli errori che fa in maniera positiva, sono contento di lui, è un professionista serio.

Contro la Juventus abbiamo giocato alla pari, tra le più forti d'Europa, hanno messo dentro gente come Cuadrado e Morata, la Juventus è forte e noi abbiamo giocato alla pari e in alcuni momenti siamo stati anche superiori alla Juventus. Il nostro pelo nell'uovo è che noi dobbiamo concretizzare di più, cosi posso essere felice. Ci dispiace per il risultato, se fossi un tifoso della Fiorentina verrei allo stadio e spererei di vedere una squadra che ha giocato come contro la Juventus.

Venuti giocherà domani, lui più altri dieci. Sono contento perchè giochiamo subito, ha l'occasione di poter far vedere la sua reazione e il suo valore, non è stata sua la responsabilità di quel gol, la palla è uscita fuori dalle mani di Terracciano e lui se l'è vista sbattere contro, si è trattato di un episodio e un aspetto negativo che non lo condizionerà, domani lo farà vedere quanto è bravo. Avete visto tutti la sua reazione, è un ragazzo che ci tiene davvero tanto. Mi auguro che lui sia uno dei protagonisti della partita di domani"

CECCARINI PARLA DEL FUTURO DI ODRIOZOLA

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