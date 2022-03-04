Ceccarini: "La Fiorentina può riuscire a tenere Odriozola, ipotesi riscatto a 20 milioni. Piace Weigandt"

La Fiorentina è al lavoro per tenere Odriozola e potrebbe riuscirci forte della volontà del calciatore

La Fiorentina è destinata ad essere protagonista in estate. Uno degli obiettivi è trattenere Odriozola. L’esterno spagnolo sta disputando una grandissima stagione, è arrivato in prestito dal Real e in viola è molto felice. Grazie anche alla volontà del giocatore i viola potrebbero riuscire nell’impresa. La valutazione ə di 20 milioni ma la Fiorentina potrebbe tentare la strada del prolungamento dell’accordo inserendo un diritto di riscatto. I viola seguono con attenzione anche Marcelo Weigandt, esterno destro difensivo del Boca Juniors che ha il contratto in scadenza il 31 dicembre 2022. Lo riporta Tuttomercatoweb.com

BIRAGHI CHIAMA I TIFOSI ALLO STADIO

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