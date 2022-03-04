Verso il Verona, Biraghi chiama i tifosi: "Vi aspettiamo allo stadio, abbiamo bisogno di voi"

Biraghi invita i tifosi allo Stadio: "Abbiamo bisogno del vostro supporto per chiudere nel migliore dei modi il campionato. Forza Viola!

La Fiorentina ha chiamato a raccolta i suoi tifosi in vista della sfida di domenica contro l'Hellas Verona. Attraverso un video apparso sul canale Instagram gigliato, Cristiano Biraghi ha invitato i tifosi ad andare allo stadio per spingere la squadra e finire il campionato nel miglior modo possibile. Di seguito il video apparso sul canale social Viola.

https://www.instagram.com/tv/CasJZlCglDD/

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