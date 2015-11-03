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Notizie Real Fiorentina

La Fiorentina valuta Jovic ma la separazione potrebbe costare davero cara

13 giugno 2023 09:12

Corriere Fiorentino, la Fiorentina sta aspettando a ufficializzare Jovic per esigenze di bilancio

28 giugno 2022 11:57

Nazione, Jovic alla Fiorentina sì, Odriozola no: il Real ha così deciso. Tutto fatto per il serbo

25 giugno 2022 09:45

Romano: "La Fiorentina vuole che il Real paghi il 50% dell'ingaggio di Jovic. Arriverebbe in prestito secco"

22 giugno 2022 13:21

Corriere dello Sport, Ramadani al lavoro per portare Jovic alla Fiorentina: c’è un piano 

21 giugno 2022 09:45

Gazzetta, la Fiorentina non molla Jovic anche se il Real l’ha offerto al Besiktas

21 giugno 2022 09:42

Ceccarini: "La Fiorentina può riuscire a tenere Odriozola, ipotesi riscatto a 20 milioni. Piace Weigandt"

05 marzo 2022 00:22

Vargas: "Mi voleva il Real Madrid, ma la Fiorentina non ha voluto cedermi. Allora ho rinnovato"

06 dicembre 2021 14:03

Guagni: "Non molliamo mai. Con Commisso abbiamo molto più entusiasmo. Arsenal? Vi aspettiamo al Franchi"

09 settembre 2019 23:30

Cristiano Ronaldo: "Sono andato alla Juve perché il Real Madrid non mi voleva più"

29 ottobre 2018 18:06

Benatia shock offende Crozza: “Imbecille testa di C. Mettiti un dito... Ti aspetto a Vinovo”

16 aprile 2018 23:47

Montella torna a sorridere: 3-0 all'Espanyol dopo il successo in coppa e Real agganciato

20 gennaio 2018 21:17

Ancora Batistuta: ''Real Madrid e Manchester Utd mi cercavano ogni anno, ma io restavo a Firenze. Ecco perché me ne andai...''

12 novembre 2017 20:55

Trofeo Bernabeu, il Real non perde dal 2004. La Fiorentina romperà l'egemonia dei blancos?

23 agosto 2017 15:31

Finale '57 col Real, parla Orzan: "Fallo fuori area, non meritavamo quell'epilogo. Oggi la Fiorentina deve..."

31 luglio 2017 16:31

Cognigni: "Che onore essere invitati dal Real Madrid. Insieme ricorderemo la finale del '57"

31 luglio 2017 12:05

30 maggio 1957: il Real scippa la Coppa Campioni alla viola, prima squadra italiana in finale

30 maggio 2017 17:23

Prandelli: "Real-Bayern? A noi andò anche peggio, serve la moviola"

20 aprile 2017 16:41

E Jovetic la butta subito dentro: gol all'esordio contro il Real

12 gennaio 2017 22:33

Stangata Fifa, Real Madrid e Atletico Madrid senza mercato per due sessioni

08 settembre 2016 19:40

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