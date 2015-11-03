Notizie Real Fiorentina

La Fiorentina valuta Jovic ma la separazione potrebbe costare davero cara
13 giugno 2023 09:12
Corriere Fiorentino, la Fiorentina sta aspettando a ufficializzare Jovic per esigenze di bilancio
28 giugno 2022 11:57
Nazione, Jovic alla Fiorentina sì, Odriozola no: il Real ha così deciso. Tutto fatto per il serbo
25 giugno 2022 09:45
Romano: "La Fiorentina vuole che il Real paghi il 50% dell'ingaggio di Jovic. Arriverebbe in prestito secco"
22 giugno 2022 13:21
Corriere dello Sport, Ramadani al lavoro per portare Jovic alla Fiorentina: c’è un piano
21 giugno 2022 09:45
Gazzetta, la Fiorentina non molla Jovic anche se il Real l’ha offerto al Besiktas
21 giugno 2022 09:42
Ceccarini: "La Fiorentina può riuscire a tenere Odriozola, ipotesi riscatto a 20 milioni. Piace Weigandt"
05 marzo 2022 00:22
Vargas: "Mi voleva il Real Madrid, ma la Fiorentina non ha voluto cedermi. Allora ho rinnovato"
06 dicembre 2021 14:03
Guagni: "Non molliamo mai. Con Commisso abbiamo molto più entusiasmo. Arsenal? Vi aspettiamo al Franchi"
09 settembre 2019 23:30
Cristiano Ronaldo: "Sono andato alla Juve perché il Real Madrid non mi voleva più"
29 ottobre 2018 18:06
Benatia shock offende Crozza: “Imbecille testa di C. Mettiti un dito... Ti aspetto a Vinovo”
16 aprile 2018 23:47
Montella torna a sorridere: 3-0 all'Espanyol dopo il successo in coppa e Real agganciato
20 gennaio 2018 21:17
Ancora Batistuta: ''Real Madrid e Manchester Utd mi cercavano ogni anno, ma io restavo a Firenze. Ecco perché me ne andai...''
12 novembre 2017 20:55
Trofeo Bernabeu, il Real non perde dal 2004. La Fiorentina romperà l'egemonia dei blancos?
23 agosto 2017 15:31
Finale '57 col Real, parla Orzan: "Fallo fuori area, non meritavamo quell'epilogo. Oggi la Fiorentina deve..."
31 luglio 2017 16:31
Cognigni: "Che onore essere invitati dal Real Madrid. Insieme ricorderemo la finale del '57"
31 luglio 2017 12:05
30 maggio 1957: il Real scippa la Coppa Campioni alla viola, prima squadra italiana in finale
30 maggio 2017 17:23
Prandelli: "Real-Bayern? A noi andò anche peggio, serve la moviola"
20 aprile 2017 16:41
E Jovetic la butta subito dentro: gol all'esordio contro il Real
12 gennaio 2017 22:33
Stangata Fifa, Real Madrid e Atletico Madrid senza mercato per due sessioni
08 settembre 2016 19:40
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