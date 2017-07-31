Cognigni: "Che onore essere invitati dal Real Madrid. Insieme ricorderemo la finale del '57"

Mario Cognigni, presidente esecutivo della Fiorentina, ha commentato così a Violachannel l'ufficialità dell'amichevole contro il Real Madrid, prevista per il prossimo 23 agosto al Bernabeu: "E’ un ono...

Mario Cognigni, presidente esecutivo della Fiorentina, ha commentato così a Violachannel l'ufficialità dell'amichevole contro il Real Madrid, prevista per il prossimo 23 agosto al Bernabeu: "E’ un onore per noi essere stati invitati dal Real per questo storico Trofeo e ci onora ancor di più poter ricordare, in questa circostanza, quello che sicuramente è stato uno dei momenti più alti della Fiorentina, la storica finale del ’57".