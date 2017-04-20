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Prandelli: "Real-Bayern? A noi andò anche peggio, serve la moviola"

Radio 24 ha intervistato Cesare Prandelli a proposito dei favori accordati al Real Madrid nell'ultimo match di Champions contro il Bayern Monaco, facendo una similitudine con il gol di Klose che nel 2...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 aprile 2017 16:41
Prandelli: "Real-Bayern? A noi andò anche peggio, serve la moviola" -
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Radio 24 ha intervistato Cesare Prandelli a proposito dei favori accordati al Real Madrid nell'ultimo match di Champions contro il Bayern Monaco, facendo una similitudine con il gol di Klose che nel 2010 costò l'eliminazione alla viola: "Il nostro era ancora più clamoroso, uno dei più clamorosi della storia del calcio. Mi sono un po’ rivisto in Ancelotti, anche se l’episodio a sfavore del Bayern è meno evidente. Quando vedi queste cose sei fragile e anche Carletto per la prima volta ha dichiarato ci vuole la moviola in campo".

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