Prandelli: "Real-Bayern? A noi andò anche peggio, serve la moviola"

Radio 24 ha intervistato Cesare Prandelli a proposito dei favori accordati al Real Madrid nell'ultimo match di Champions contro il Bayern Monaco, facendo una similitudine con il gol di Klose che nel 2...

Radio 24 ha intervistato Cesare Prandelli a proposito dei favori accordati al Real Madrid nell'ultimo match di Champions contro il Bayern Monaco, facendo una similitudine con il gol di Klose che nel 2010 costò l'eliminazione alla viola: "Il nostro era ancora più clamoroso, uno dei più clamorosi della storia del calcio. Mi sono un po’ rivisto in Ancelotti, anche se l’episodio a sfavore del Bayern è meno evidente. Quando vedi queste cose sei fragile e anche Carletto per la prima volta ha dichiarato ci vuole la moviola in campo".