Notizie Bayern Fiorentina

Rumenigge rileva: "Toni non voleva lasciare la Fiorentina per il Bayern, siamo andati a casa per convincerlo"
23 settembre 2025 11:49
Felipe: "A Monaco il fuorigioco era evidente, quando vedemmo le immagini rimanemmo attoniti"
24 maggio 2025 18:46
Il film sulla fiorentina Margherita Hack più visto della partita tra Bayern e Lazio, un flop Champions
06 marzo 2024 18:45
Sconcerti: "Errore fatale tenerlo, mai stato feeling Chiesa-Fiorentina. Juve-Inter? No, Bayern"
25 novembre 2019 23:11
Prandelli: "Sono per restyling del Franchi. Quando penso a Ribery mi viene in mente..."
22 novembre 2019 20:40
Ribery: "Quando vinciamo Firenze è felice, se perdiamo piangono tutti. Il Bayern? Lo tiferò sempre"
09 ottobre 2019 11:57
MARCA: Ribery è già il migliore della Serie A, non poteva restare al Bayern? Ora l'obiettivo è arrivare a 40 anni...
26 settembre 2019 17:30
Calamai annuncia: "Ribery vicino alla Fiorentina, giocherà al fianco di Federico Chiesa"
19 agosto 2019 20:06
Clamoroso Chiesa, rifiuta le ricche proposte di Bayern e Real. Vuole restare a giocare in Italia
03 giugno 2019 11:37
(FOTO) Chiesa e l'indizio di mercato sui social, like ai post del Bayern su Instagram
11 maggio 2019 15:41
Pedullà: "Federico Chiesa ha accettato la proposta della Juventus. L'offerta dei bianconeri..."
11 maggio 2019 12:47
Ovrebo: "Ho sbagliato il fuorigioco contro la Fiorentina per troppa pressione nei miei confronti"
18 febbraio 2018 13:16
Chiesa ad Anfield? Il Liverpool ci prova. Ma anche Bayern ed Everton vogliono presentare offerte...
07 ottobre 2017 15:39
Bayern, Tuchel sbarca a Monaco: è lui il favorito dopo Ancelotti
30 settembre 2017 12:24
Prandelli: "Real-Bayern? A noi andò anche peggio, serve la moviola"
20 aprile 2017 16:41
Donadel e la vendetta attesa dal 2010: "Bayern, giustizia è fatta"
19 aprile 2017 16:50
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