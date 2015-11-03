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Notizie Bayern Fiorentina

Rumenigge rileva: "Toni non voleva lasciare la Fiorentina per il Bayern, siamo andati a casa per convincerlo"

23 settembre 2025 11:49

Felipe: "A Monaco il fuorigioco era evidente, quando vedemmo le immagini rimanemmo attoniti"

24 maggio 2025 18:46

Il film sulla fiorentina Margherita Hack più visto della partita tra Bayern e Lazio, un flop Champions

06 marzo 2024 18:45

Sconcerti: "Errore fatale tenerlo, mai stato feeling Chiesa-Fiorentina. Juve-Inter? No, Bayern"

25 novembre 2019 23:11

Prandelli: "Sono per restyling del Franchi. Quando penso a Ribery mi viene in mente..."

22 novembre 2019 20:40

Ribery: "Quando vinciamo Firenze è felice, se perdiamo piangono tutti. Il Bayern? Lo tiferò sempre"

09 ottobre 2019 11:57

MARCA: Ribery è già il migliore della Serie A, non poteva restare al Bayern? Ora l'obiettivo è arrivare a 40 anni...

26 settembre 2019 17:30

Calamai annuncia: "Ribery vicino alla Fiorentina, giocherà al fianco di Federico Chiesa"

19 agosto 2019 20:06

Clamoroso Chiesa, rifiuta le ricche proposte di Bayern e Real. Vuole restare a giocare in Italia

03 giugno 2019 11:37

(FOTO) Chiesa e l'indizio di mercato sui social, like ai post del Bayern su Instagram

11 maggio 2019 15:41

Pedullà: "Federico Chiesa ha accettato la proposta della Juventus. L'offerta dei bianconeri..."

11 maggio 2019 12:47

Ovrebo: "Ho sbagliato il fuorigioco contro la Fiorentina per troppa pressione nei miei confronti"

18 febbraio 2018 13:16

Chiesa ad Anfield? Il Liverpool ci prova. Ma anche Bayern ed Everton vogliono presentare offerte...

07 ottobre 2017 15:39

Bayern, Tuchel sbarca a Monaco: è lui il favorito dopo Ancelotti

30 settembre 2017 12:24

Prandelli: "Real-Bayern? A noi andò anche peggio, serve la moviola"

20 aprile 2017 16:41

Donadel e la vendetta attesa dal 2010: "Bayern, giustizia è fatta"

19 aprile 2017 16:50

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