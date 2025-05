Felipe: “A Monaco il fuorigioco era evidente, quando vedemmo le immagini rimanemmo attoniti”

A Lady Radio ha parlato l’ex difensore di Fiorentina e Udinese Felipe Dal Bello che è ritornato a parlare del suo passato in viola: “Fare l’Europa è sempre un bene per i calciatori perchè ti permette di confrontarti contro squadre fortissime anche se bisogna avere un organico forte per reggere le tre competizioni. Penso che questa squadra ce l’ha sempre avuto.”

Sul furto di Monaco: “Il 17 Febbraio 2010 ho fatto il mio esordio europeo con la Fiorentina a Monaco contro il Bayern e già dal campo, quando Klose segnò il gol vittoria per loro, mi sembrava fuorigioco evidente ma l’arbitro non lo annullò e tutti rimanemmo attoniti, mi ricordo che nello spogliatoio c’era davvero tanta rabbia ma avevamo un grande gruppo e volevamo sconfiggerli al ritorno. Abbiamo giocato alla pari contro un avversario fortissimo però al ritorno non siamo riusciti a vincere.”