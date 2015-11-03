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Notizie Felipe Fiorentina

Felipe avverte la Fiorentina: "L'Udinese può vincere contro tutti, anche senza Solet e Davis"

26 febbraio 2026 12:46

Felipe: “I tifosi devono stare vicini alla squadra come nel 2012. La Fiorentina mi è rimasta nel cuore”

04 febbraio 2026 16:49

Felipe: "A Monaco il fuorigioco era evidente, quando vedemmo le immagini rimanemmo attoniti"

24 maggio 2025 18:46

Felipe: "Palladino merita di proseguire alla Fiorentina, ha fatto benissimo al primo anno in questa piazza"

22 maggio 2025 18:28

Felipe: "Una sola volta ho pensato di lasciare l'Italia, quando ero alla Fiorentina"

18 maggio 2019 12:37

Felipe: "Non ho mai detto che era rigore. Il contatto c'è stato ma non ho mai sostenuto che.."

19 febbraio 2019 22:54

Gazzetta, Felipe fa “mea culpa”: “Ho commesso fallo da rigore su Chiesa”

18 febbraio 2019 09:58

Corvino replica a Felipe: "Ma se non giocava nemmeno con Prandelli..."

10 febbraio 2017 16:26

Felipe: "A Firenze non giocavo per colpa di Corvino. Tifosi viola esigenti adesso dopo il 4-0..."

10 febbraio 2017 13:26

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