Notizie Felipe Fiorentina

Felipe avverte la Fiorentina: "L'Udinese può vincere contro tutti, anche senza Solet e Davis"
26 febbraio 2026 12:46
Felipe: “I tifosi devono stare vicini alla squadra come nel 2012. La Fiorentina mi è rimasta nel cuore”
04 febbraio 2026 16:49
Felipe: "A Monaco il fuorigioco era evidente, quando vedemmo le immagini rimanemmo attoniti"
24 maggio 2025 18:46
Felipe: "Palladino merita di proseguire alla Fiorentina, ha fatto benissimo al primo anno in questa piazza"
22 maggio 2025 18:28
Felipe: "Una sola volta ho pensato di lasciare l'Italia, quando ero alla Fiorentina"
18 maggio 2019 12:37
Felipe: "Non ho mai detto che era rigore. Il contatto c'è stato ma non ho mai sostenuto che.."
19 febbraio 2019 22:54
Gazzetta, Felipe fa “mea culpa”: “Ho commesso fallo da rigore su Chiesa”
18 febbraio 2019 09:58
Corvino replica a Felipe: "Ma se non giocava nemmeno con Prandelli..."
10 febbraio 2017 16:26
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