Felipe: "Una sola volta ho pensato di lasciare l'Italia, quando ero alla Fiorentina"
Felipe, il difensore della Spal e' stato intervistato alla Gazzetta dello Sport e ha parlato anche della sua esperienza vissuta in viola:"Se ho mai pensato di lasciare l’Italia? Una sola volta, nel br...
A cura di Redazione Labaroviola
18 maggio 2019 12:37
Felipe, il difensore della Spal e' stato intervistato alla Gazzetta dello Sport e ha parlato anche della sua esperienza vissuta in viola:
"Se ho mai pensato di lasciare l’Italia? Una sola volta, nel brutto periodo quando era a Firenze. Ebbi la possibilità di andare al Corinthians, mi avrebbero dato tanti soldi. Lasciai perdere. Oggi non ci penso più."