Labaro Viola

Felipe: "Una sola volta ho pensato di lasciare l'Italia, quando ero alla Fiorentina"

Felipe, il difensore della Spal e' stato intervistato alla Gazzetta dello Sport e ha parlato anche della sua esperienza vissuta in viola:"Se ho mai pensato di lasciare l’Italia? Una sola volta, nel br...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 maggio 2019 12:37
Felipe: "Una sola volta ho pensato di lasciare l'Italia, quando ero alla Fiorentina" - FERRARA, ITALY - OCTOBER 01: Felipe Dalbello of Spal in action during the Serie A match between Spal and FC Crotone at Stadio Paolo Mazza on October 1, 2017 in Ferrara, Italy. (Photo by Giuseppe Bellini/Getty Images)
FERRARA, ITALY - OCTOBER 01: Felipe Dalbello of Spal in action during the Serie A match between Spal and FC Crotone at Stadio Paolo Mazza on October 1, 2017 in Ferrara, Italy. (Photo by Giuseppe Bellini/Getty Images)
News
Serie A
Brasile
Spal
Felipe
Condividi

Felipe, il difensore della Spal e' stato intervistato alla Gazzetta dello Sport e ha parlato anche della sua esperienza vissuta in viola:

"Se ho mai pensato di lasciare l’Italia? Una sola volta, nel brutto periodo quando era a Firenze. Ebbi la possibilità di andare al Corinthians, mi avrebbero dato tanti soldi. Lasciai perdere. Oggi non ci penso più."

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok