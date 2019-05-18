Felipe: "Una sola volta ho pensato di lasciare l'Italia, quando ero alla Fiorentina"

Felipe, il difensore della Spal e' stato intervistato alla Gazzetta dello Sport e ha parlato anche della sua esperienza vissuta in viola:"Se ho mai pensato di lasciare l’Italia? Una sola volta, nel br...

A cura di Redazione Labaroviola 18 maggio 2019 12:37

FERRARA, ITALY - OCTOBER 01: Felipe Dalbello of Spal in action during the Serie A match between Spal and FC Crotone at Stadio Paolo Mazza on October 1, 2017 in Ferrara, Italy. (Photo by Giuseppe Bellini/Getty Images)

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